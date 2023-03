Saud Terzić za "Avaz": KCUS Azuru uskraćuje pravo na liječenje

Azur Terzić iz Cazina, mladi košarkaš KK Igman Burch kojem je 2. oktobra prošle godine slomljena kičma ispred diskoteke u Cazinu, a o čemu je istragu preuzeo FUP, od 10. januara je na robotskoj neurorehabilitaciji u poliklinici „Glavinić“ u Zagrebu.



Novi problem

Mladić je bio podvrgnut teškoj operaciji u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a sada, zajedno sa svojom porodicom, vodi bitku za oporavak. No, u toj bitki sada se suočavaju s novim problemom. Liječenje u inozemstvu je dugotrajno i zahtijeva mnogo finansijskih sredstava, zbog čega se mladićev otac Saud Terzić, na preporuku Zdravstvenog zavoda USK, obratio Federalnom fondu solidarnosti u Sarajevu, koji sufinansira liječenje pacijenata u slučajevima kada se ono ne može obaviti u FBiH.

- U Federalnom fondu rade izuzetno ljubazni ljudi, čija me želja da nam pomognu bukvalno fascinirala. Od njih smo dobili informaciju kako, da bismo participirali za pomoć, neophodno je da dobijemo konzilijsko mišljenje ili preporuku od ustanove u kojoj je liječen, a to je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Naš problem je u tome što mi do današnjeg dana nismo dobili nikakav odgovor, nakon tri uredno protokolisana zahtjeva upućena KUCS-u - kaže Saud Terzić.