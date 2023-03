Maskirani ubica upao u kuću sa dva pištolja: "Sve ću ih pobiti"

- Vjerovatno se pitate zašto se ovo desilo i kako smo mu mogli pomoć. Dakle, braćo moja i sestre, imao sam težak život od početka do kraja. Razvio sam neku vrstu traumatskog poremećaja od tih iskustava, danas uglavnom ja umirem. U trenutku dok ovo pišem naudaro sam se xanaxa da mi ne bude stresno. Meni najviše znače moji prijatelji. Molim vas pazite jedni na druge, ne dajte niko da širi strah i da vas maltretira, to je mene dovelo do ovog čina - dio je to oproštajnog pisma Ante P. (22) iz Vinkovaca.

Natipkao ju je u svoj mobitel i poslao prijatelju. Poslao mu je i stravični video snimak u kojem snima sebe u automobilu, pištolje, alkohol, tablete i masku s kojom će, nedugo nakon toga, počiniti stravičan zločin - ubiti svog oca. Prema onome što govori u snimci, mladić je ubistvo očito planirao.

- Ne radim ja to bez razloga ni zato što sam loša osoba. Vjerujte mi, ja sam obrnuto od toga - citat je kojim počinje uznemirujuća snimka.

Na autu ostala vidljiva rupa od metka

Sve se dogodilo u utorak u 22 sata. Ante dolazi u Mercedesu pred porodičnu kuću u Ulici Dragutina Karle Žanića u Vinkovcima, parkira i šalje ocu Antunu (63) da izađe jer ga nešto hitno treba. Antun izlazi u mrak, ništa ne sumnjajući, vidi sina kako sjedi u automobilu. Prilazi vozačevim vratima i odjednom se čuje ispaljeni hitac iz pištolja. Iz unutrašnjosti automobila, kroz zatvorena vrata, Ante je ispalio hitac prema ocu i pogodio ga. Na autu je ostala vidljiva rupa od metka. Čovjek je pao na tlo krvareći. Antun je izletio iz vozila.

Žurno je krenuo prema svojoj porodičnoj kući. Tražio je mamu unutra, ali žena je vidjela što se dogodilo pred kućom, počela je vrištati i sakrila se u sobu u koju se zaključala. Nošen adrenalinom, ali i hrpom tableta koje je progutao, Ante nije razmišljao. Pretrčao je kuću, nije našao majku, pa je izašao i krenuo prema susjednoj kući, u kojoj živi njegov stariji brat J. P. U ruci su mu dva pištolja. Udarao je po zaključanim vratima pokušavajući ući, a kako nije uspio, ispalio je nekoliko metaka u bravu i nogom razvalio vrata. U kući ga je dočekala preplašena šogorica, kojoj je Ante rekao da njoj neće ništa, nego ga zanima gdje mu je brat.

- Pobit ću ih sve - viknuo je Ante. Žena je počela plakati, govorila da njegov brat nije kod kuće. Ante je i tu protutnjao kroz kuću nastojeći naći brata J. P., a kako se ovaj zaključao u kupatilo, Ante ga nije našao. Potom je izašao iz bratove kuće, sjeo u svoj Mercedes pored kojega je ležao mrtav otac i krenuo niz ulicu prema kući drugog starijeg brata D. P. U međuvremenu brat J. iz kupatila zove policiju i relativno brzo ispred njihove kuće stiže nekoliko vozila policije. Svi kreću prema kući trećeg brata D., koja se nalazi nešto dalje. Policija nailazi na Antin Mercedes u obližnjoj Ulici Matije Gupca i kreću za njime. Ante shvata da mu je policija za petama, daje gas, udara u metalnu ogradu, izlazi iz auta i trči prema rijeci Bosut. Sakrio se u raslinje.

Tijelo plutalo rijekom

Policajci su ga pozivali da se preda, ali on im je rekao da neće, da će počiniti samoubistvo. Međutim, u tom trenutku je počeo pucati prema policiji. Oni uzvraćaju paljbu s više hitaca, ali u zrak, ne bi li ga uplašili. Ante zbog toga i dalje puca prema njima, ulazi u rijeku i ponavlja da će se ubiti. Nakon razmjene vatre, Antino mrtvo tijelo su našli kako pluta rijekom. Uviđajem, koji je i dalje u toku, policija je naložila i obdukciju kako bi se utvrdilo da li je Ante počinio samoubistvo ili ga je ubio policijski metak. Sve to navela je Vukovarsko-srijemska policija u svom saopćenju.

- Šokirani smo. Sinoć smo čuli da neko puca, ali smo mislili da to neko slavi pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije. Odjednom se u ulici stvorila policija i mi sve gledamo kroz prozor, ali je mrak pa se puno ne vidi. Komšija je krenuo šetati psa, ali su ga utjerali u kuću. Sve su ogradili policijskom trakom. Kasnije smo čuli što se dogodilo - kažu komšije iz ulice dodajući kako je ubijeni Antun P. cijeli život bio dobrostojeći poduzetnik. Prije rata imao je firmu i radio s poker aparatima, a poslije je to sve prodao i sa sinovima pokrenuo kompaniju za prijevoz, trgovinu i usluge, u kojoj su radili sinovi D. i J. Osim njih, ima i sina T., koji živi i radi u Zagrebu, a Ante mu je bio najmlađi sin.

Bio na liječenju?

Prema neslužbenim informacijama, često je bio na liječenju, a neslužbeno se saznaje da je izašao nekoliko dana prije ovoga zločina. Umjesto da se vrati u Zagreb, gdje je studirao, on je došao u Vinkovce. Oni koji dobro poznaju tu porodicu kažu da je otac Antun bio grub čovjek koji sinove nije mazio. Ipak, omogućio im je dobrostojeći život. Drugi sinovi imaju svoju porodicu i djecu te su iznimno vrijedni i radišni.

- Ova dvojica koji vode firmu stvarno rade od jutra do mraka i jako su dobri momci. Ante je, valjda zbog tog svog zdravstvenog stanja, imao problema i s drogom pa ga je otac zbog toga maknuo u Zagreb misleći da će tamo doći malo sebi. Krenuo je i na studij, no čini se da mu nije pomoglo. Opet je završio na liječenju - kažu Vinkovčani.

Ispred kuće ubijenog Antuna P. cijeli dan je stajala policija, policijskom trakom ogradili su sve, pa i Mercedes koji je te noći vozio Ante. U limu vozačevih vrata, ispod retrovizora, jasno je bila vidljiva rupa od metka. Odmah pored automobila nalazio se i trag krvi na travi. Sve to i dalje je predmet istrage i detaljnog vještačenja jer još se istražuje tačan tok događaja, kao i motivi ovoga zločina. Policija je u posjedu i snimke koju je Ante snimio neposredno prije nego što će ubiti oca.