Novi detalji tragedije: Učenik pao s balkona u 3 ujutro, oživljavali ga

Pred porečkom Srednjom školom Mate Balote gore lampioni za učenika koji je poginuo na maturskoj ekskurziji u Pragu, a ostali učenici danima će primati psihološku pomoć.

Podsjetimo, 17-godišnji učenik pao je s balkona na petom spratu u noći s petka na subotu. Uviđajom je policija utvrdila da je riječ o nesretnom slučaju. Mladić je preskočio ogradu na balkonu uz restoran odnosno klub koji se nalazi na petom spratu u sklopu hotela i pao, piše Index.hr.

Parkour trik

- Najvjerovatnije je htio izvesti parkour trik - rekla je ambasadorica u Češkoj Ljiljana Pancirov.

Iako je policija po onome što je mogla utvrditi na licu mjesta zaključila kako se radi o nesretnom slučaju, sve se i dalje istražuje i čekaju se rezultati obdukcije.

Glasnogovornik policije Ričard Hrdina kazao je kako su policajci na mjesto tragedije kod glavnog praškog trga stigli oko 3 ujutro.

Glasnogovornica Jana Poštova kazala je kako je Hitna pokušala reanimirati mladića najmanje pola sata te da je pao s visine od oko 20 metara. No kako je zadobio teške ozljede, podlegao im je uprkos naporima uposlenika Hitne, rekla je, prenosi češki portal Denik.cz.

Krizni tim

U međuvremenu u porečkoj srednjoj školi s radom kreće krizni tim od devet članica koje će učenicima i nastavnicima pružati psihološku pomoć. Voditeljica tima Davorka Glavina-Stanković gostovala je u Dnevniku Nove TV.

- Krizna intervencija počinje, devet članica tima – mi smo ženska ekipa – i radit će se dva dana. Radit će s učenicima u razredu, s nastavnicima, s roditeljima. Bit će organizirano privremeno psihološko savjetovalište u koje će moći doći bilo koja osoba koja radi i boravi u školi: roditelji, učenici, osoblje škole - rekla je.

- Normalno je da će učenici cijeli život pamtiti ovaj događaj i to nikada neće zaboraviti. To je za njih jedna velika trauma i tragedija. To je trebala biti zabava, ugoda, zafrkancija na putovanju - dodala je.