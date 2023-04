Ovo je muškarac kojeg je brat monstrum ubio sjekirom

Nišlija Boban Vacić (52) ubijen je danas u Nišu, a kako se sumnja, njega je sjekirom usmrtio brat.

Braća su živjela sama poslije smrti roditelja, i naslijedili su očevu penziju, kažu komšije. Oni tvrde da je čovjek koji je osumnjičen da je ubio brata Bobana, imao psihičke probleme zbog kojih je bio i na bolničkom liječenju, piše Blic.

-Strašno, iz bolnice ga je izveo brat Boban prije dva mjeseca i eto šta se desilo - pričaju komšije.

Kako je saopćio MUP, policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila V. V. (47) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da je on, danas, nakon kraće rasprave u porodičnoj kući u Nišu, sjekirom usmrtio pedesetdvogodišnjeg brata. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.