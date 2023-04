Majka ubijene Alme Kadić za "Avaz": Moju kćerku ništa ne može vratiti ni ranu zaliječiti

- Suprug Džemail je preselio. Da je on dao izjavu, možda bi presuda bila i 40 godina zatvora, ali nije stigao, preselio je tačno dva mjeseca poslije njenog ubistva, od bola, tuge i bolesti - kaže Sevda.

- Sud je odredio da svaki drugi vikend ide njoj i mi to izričito poštujemo - navodi Sevda Kadić.

- Približno smo zadovoljni presudom, ali ni doživotni zatvor nju ne bi mogao vratiti. Sin i ja željeli bismo da, kao što je to rekla sutkinja, ova presuda bude opomena svima, a ne samo njemu, da nasilje u porodici ne treba niko trpjeti, da svako nasilje u porodici može završiti na ovaj način - kaže Sevda.

Dodaje da je za njih bio problem to što nisu mogli biti u sudnici tokom cijelog toka suđenja jer je Eldinov advokat na jednom od pretresa rekao da će ih pozvati kao svjedoke, ali se to nikad nije desilo.

- Možda je i bolje tako, meni nije bilo dobro kada sam davala izjavu kao svjedok Tužilaštva. Ja, kao majka, jedina sam ostala živi svjedok. Ostala sam živa, iako je i meni prijetio. Kada su me pitali, ubica mi je govorio da lažem. Ništa ne može vratiti Almu ni moju ranu zaliječiti. Ostali su mi sin i njeno dijete, ali moja rana stoji. Ima Onaj gore, on će svima suditi, on je najpravedniji - ističe Sevda Kadić.

Dodaje da još nije sve završeno, da će uložiti žalbu, te tražiti da se Hodžiću izrekne doživotni zatvor.

Dokazano nasilje u kontinuitetu

- Mislim da će se poslije ove presude svaki nasilnik dobro zapitati šta radi i da će im ona biti opomena. Željeli bismo zahvaliti prvenstveno tužiteljici Šejli Hercegliji i cijelom Tužilaštvu Kantona Sarajevo na predanom radu i zastupanju optužnice, te što su napravili presedan, prvi put u BiH, dokazavši nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, na osnovu čega je izrečena visoka kazna. Uspjeli su dokazati da se nasilje dešavalo u kontinuitetu - navodi Almina majka Sevda.