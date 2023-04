Muriz Memić: Neko ko je bio pored vašeg djeteta kada je ubijeno, sad vas još tuži

Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, danas je došao na ročište, koje se održava u Općinskom sudu u Sarajevu u parničnom postupku po tužbi Alise Ramić rođ. Mutap protiv njega.

- Sve je ovo smiješno, čitav ovaj postupak. Neko ko je bio pored vašeg djeteta kada je ubijeno, sad vas još tuži. Za šta me ona tuži, to su oni izvadili iz konteksta. Treba sagledati čitavu situaciju. Moj advokat je tražio na pripremnom ročištu da se prekine ovaj postupak, dok se ne okonča ovaj, da vidimo ko je to ubio Dženana – rekao je Muriz jutros novinarima ispred sjedišta Općinskog i kantonalnog suda u Sarajevu.

Dodao je da Alisa tuži njega, a ne nekoga ko je i nju pretukao.

- Njena porodica je izjavila da je pretučena. Alisa se žali da ne vidi na jedno oko od tog udarca koji je primila, ja ne vidim evo sedam godina na oba oka. Evo šta doživite na kraju da dođe ona da me tuži za neku klevetu. Meni su to ljudi pričali za njenu porodicu ko je i kakva je ona, iz kakve je porodice. Nije ni čudo. Ja samo hoću da saznam ko mi je ubio dijete – rekao je Memić.

Na pitanje novinara da li još ima povjerenje u pravosudni sistem, odgovorio je potvrdno.

- Uvijek se nađe časnih i poštenih ljudi. To je pokazalo i ukidanje one sramne presude od Branka Perića. Ima i u policiji i od vještaka časnih i poštenih. Odmah bi bila propast kad ne bih vjerovao u to – poručio je Memić uoči ročišta.