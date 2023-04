Advokat Feraget za "Avaz": Ne dozvoljavam da mi neko u sudnici prijeti i diže kažiprst

Tokom današnjeg parničnog postupka u sudnici na Općinskom sudu u kojem je bilo ročište po tužbi Alise Ramić-Mutap protiv Muriza Memića dogodila se rasprava, kada je Alisin advokat Goran Dragović prijetio advokatu Ifetu Feragetu.

Burno sam reagirao

U izjavi za portal “Avaza” advokat porodice Memić, Ifet Feraget komentirao je reagiranje advokata Gorana Dragovića.

- Rekao sam: “Kada budete imali djecu, onda ćete shvatiti o čemu govori”. Dakle, u futuru sam govorio, jer ne znam, da li neko ima djecu. Na to je ustao Dragović i obratio se meni, digao desnu ruku ispužio kažiprst i prijetećim tonom mi rekao da je to prvi i zadnji put da mu spominjem djecu. Burno sam reagirao, jer ne dozvoljavam da neko diže ruku na mene, posebno u sudnici i da ne dozvoljam da mi bilo ko prijeti i da mi se ne obraća takvim tonom u sudnici. Sutkinja je upozorila i mene i njega - objasnio je advokat Ferage te dodao:

- Pokušavam da unesem ljudsku notu u ovo. Ovo je s ljudske tačke gledišta neodbranjivo, Muriz u svojoj boli ima pravo i da pretjera, njegov cilj je da se kroz postupak i istragu otkriju ubice njegovog djeteta - kazao je Feraget.

Ismijavala je Muriza

Advokat Feraget je također kazao da je na današnjem ročištu dugo ispitivao vještaka neuropsihijatra dr. Omera Ćemalovića.

- Dugo sam ispitivao vještaka Ćemalovića, jer je on na navodnu klevetu, za koju je tužen Memić, prilikom vještačenja u nalazu tretirao i okolnosti nakon 18. oktobra 2019. godine, kada je Memić to izgovorio. Kazao je da Alisa bila u pritvoru, da se vodi sudski postupak protiv nje, da se udala, dobila dijete. Pitao sam kakve veze imaju okolnosti nakon 18.oktobra 2019., zašto insistira na tome kad se sve to desilo poslije navodne duševne boli. Rekao sam da nije bila u tom momentu ni majka, nije bila u pritvoru ni optužena, ni udata. Ostavimo po strani iz kojih motiva je Muriz izjavio to i rekao sam: “Pa na kraju krajeva, to mi je bitno da utvrdimo da li osoba koja nema duše može imati duševnu bol”. To pokazuje njeno ponašanje u toku procesa, ismijavala je Muriza, javno je objavljivala na Facebooku svoje reakcije iz čega se vidi da je to nije pogodilo - rekao je Feraget.