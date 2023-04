Arduana Pribinja za "Avaz": Mog Haruna su udarali metalnom šipkom, a njegov drug je zadobio prijelom kosti lica

Napadnuti bez povoda

- Niko mi ne teretimo bilo kakvim predumišljajem, samo prenosimo ono što se desilo. Dakle, djeca su napadnuta bez ikakvog povoda i razloga. Oni ne znaju što su napadnuti. Oni ne poznaju dečke koji su ih napali i osjećaju se loše, jer su se stvarno radovali odlasku u Crnu Goru – kaže Arduana.

Dodala je kako djeca vole sportske pripreme i Crnogorce, Crnu Goru, jer između ostalog imaju i dosta prijatelja tamo.

- To je za njih bilo kao i mali odmor, tako da se sve ovo na nekakav ružan način završilo i vidim da sa svih strana stižu te reakcije i žao mi je što se to desilo uovim okolnostima u kojima se desilo – kazala je Pribinja.

Prijavljen slučaj policiji

Istakla je da je ovaj nemili događaj prijavila policiji, nakon čega je policija odmah intervenirala i priveli su huligane.

- Naša djeca su dala iskaze. Haruna su napali metalnom šipkom. To je ona specijalka koja se može produžiti. U pitanju su nekakva djeca koja su očito tražila belaja, dok nose sa sobom te „spece“. Jedam od njih je punoljetan od tih koji su ih napali, a naša obojica dječaka su maloljetna. Harunu je 17. Njeg drug je još mlađi od njega i on je loše prošao. Smrskano mu je lice i na nekoliko dijelova ima prijelome kosti lica. Hitno je prebačen u Sarajevo. Sad čekamo informaciju da li treba na operaciju. On je jako loše prošao. Harun je pao na zemlju. Prvim udarcem su ga srušili na zemlju i on je štitio glavu rukam, pa je manje-više puno bolje prošao nego njegov drug – zaključila je Arduana Pribinja za portal „Avaza“.