Masovno ubistvo u jednoj od najboljih škola u Srbiji: Kosta je imao sve što poželi

U Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu jutros oko 8 sati došlo je do pucnjave. Pucao je Kosta Kecmanović (14) učenik.

View this post on Instagram

18:00 Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se obraćanja medijima.

- Dječak od ovog trenutka se nalazi na posebnom mjestu, bit će smješten u posebnom dijelu klinike za neuropsihijatriju. Njegov otac je kao vlasnik oružja koje je očigledno nepropisno držao, neprospisno čuvao iako je imao sve neophodne dozvole, uhapšen. Mnoge priče, mnogo laži, koje se šired društvenim mrežama, dužan sam da kao predsjednik govorim o stvarnim uzrocima, posljedicama i stvarnoj odgovornosti a ne onome što kao glasina kruži i postaje nepisana izjava makar s istinom nema veze.

Ovaj stravičan zločin dogodio se u jednoj od najboljih škola koje imamo u našoj zemlji. Jedna od tri najbolje škole. Policijski službenici su uradili svoj posao.

Čovjek koji je ubijen iz obezbjeđenja čak je razmjenjivao poruke sa dječakom ubicom. On je bio dobri duh škole.

Ja ne mogu da govorim o imenima. Iako neki drugi mogu sebi to da dozvole, ja moram da čekam na tužioce takav je zakon. Pošto sam slušao čitao različite priče kako se djeca bore za opstanak. Ovi ljudi su veoma dobrostojeći kao i najveći broj roditelja djeca iz škole o kojoj govorim. Riječ je o ljudima koji su bili uzorni. Krem de la krem našeg društva. Otac je napravio jedan prekršaj u životu, čista biografija. Dječak je u svojoj izjavi pokazao da je planirao sve, on je to na čudan način objasnio što ne možete da objasnite onima koji su izgubili svoju djecu.

Govore neki o vršnjačkom nasilju, da je prijetio bombama. Molim vas ne izmišljajte. On je mislio da baci Molotovljeve koktele, da spriječi da niko ne bi ušao, dok ne obavi ono što je naumio. Međutim uplašio se i odustao je od Molotovljevih koktela.

Ne izmišljajte da postoji smjena sa bogatom i siromašnom djecom - rekao je Vučić.