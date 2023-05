Otac preživjele djevojčice: Vidjela je kada je pucao drugoj djevojčici u glavu, sakrili su se, pronašao ih je i pucao

Sakrili su se ispod stolova i on je išao redom i pucao ispod stolova, prepričava otac djevojčice koja je pukom srećom preživjela krvavi pir u kojem je K.K. (14) ubio osmero svojih drugara i pripadnika obezbjeđenja u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

Milan Milošević, otac djevojčice koja je bila na času historije kada je jutros na njih otvorio vatru i usmrtio petero drugova iz odjeljenja K.K (14), ispričao je za Telegraf.rs šta se dogodilo kobnog jutra.

Pucano na času historije

- Čuo sam da je pucano na času historije. Pogledam raspored, ona ima prvi čas historiju. Supruga je vrištala na telefon, dali su joj službeni auto da dođe do škole. Pozlilo joj je, dali su joj sedative. Djeca su plakala, grlila se. Djevojčica je bila u krvavoj majici, jer je pala preko dječaka koji je upucan. Mnogi roditelji nisu mogli da dobiju djecu na telefon. Mojoj kćerki je, naprimjer, ostao telefon u učionici. Nastavnici su gledali da se djeca što prije zbrinu kod roditelja - priča Milan.

Kako kaže Milan, koji je svojevremeno pohađao istu školu, njegova kćerka je vidjela kada je K. K. upucao djevojčicu u glavu, a potom učenike koji su se sakrili ispod stolova.

- Prvo su čuli pucnje, svi su mislili da su petarde. Ali, nastavnica je promijenila izraz lica, izgleda da je shvatila šta se dešava. Tada je upao u učionicu. Dvije djevojčice su pogođene i pale su na klupu kao da spavaju. Dječak koji je upucan u nogu je istrčao prvi, moja kćerka za njim. Pogledao ju je u oči, ali je pištolj bio okrenut na drugu stranu. Vidjela je kada je djevojčicu upucao u glavu. Rekla je da je puklo i da je krv bila na sve strane. Njena drugarica koja je ostala u učionici je rekla da su se sakrili ispod stolova i da je on išao i redom pucao ispod stolova. Bilo ih je 23 u školi. Moja kćerka je preživjela samo jer je bila pribrana, jer je brzo reagovala i sjedila je u prvoj klupi, pa je istrčala napolje među prvima - priča otac preživjele devojčice i dodaje da je kroz vrata vidio tijelo Dragana koji je radio kao obezbjeđenje u školi i bio omiljen.

Skoro došao u odjeljenje

K.K. je, kako kaže Milan, skoro došao u odjeljenje i bio je perfektan đak.

- To odjeljenje se formira od najboljih đaka u školi i on je skoro došao u odjeljenje. Taj dečko je bio perfektan đak. Odvratno je što javljaju da je pobio tolike ljude zbog jedinice iz historije. On je promijenio odjeljenje, šest godina je bio u drugoj smjeni. Kaže da su ga začikivali, da je malo i mucao. Kod njih nije imao probleme ni s kim u odjeljenju. Ne očekujete od djeteta koje viđate svaki dan da će da izvadi pištolj i puca u vas - kaže Milan.

Da je pucao i nasumice, ističe Milan, dokaz je i ubistvo djevojčica koje nisu bile na spisku.

- Dvije dežurne djevojčice nisu bile na tom njegovom spisku. Znači on je počeo da puca i nasumično. Moje dijete je dobro, ne znam šta bi bilo da nije. Dečko koji je istrčao ispred moje kćerke je pogođen u nogu. Treba da se čuva oružje od djece i navesti djecu da na vrijeme prijavljuju nasilje ili neke promjene u ponašanju kod vršnjaka. Ovo niko nije mogao da zamisli da će da se desi. Moja žena je van sebe, leži s kćerkom zagrljena na krevetu. Sin mi je bio izbezumljen. Odmah se svi roditelji stave u ulogu ovih čija djeca nisu preživjela. Ovo je strašno, plaču i prijatelji koje nikad nisam vidio da plaču - istakao je Milan, otac preživjele djevojčice.