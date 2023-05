Svjedok pucnjave u selu kod Mladenovca: Ušao je u konfilikt sa djecom, pa zapucao

Napadač koji je večeras pucao u više sela kod Mladenovca navodno je ušao u konflikt sa djecom i zato je pucao, kaže svjedok iz Dubone za portal Nova.rs.

- Krenuo je od Dubone da puca, pa je obišao još dva sela. Policajac koji je pokušao da ga zaustavi i urazumi, tek je završio za policajca u Kamenici i stradao je - ispričao je za Novu.rs ovaj meštanin.

Mještani Dubone kažu da je napadačev otac bio pukovnik i da je „bio dobar dečko“. U ovom mjestu vidljivo je veliko prisustvo policije sa psima i blokirano je selo.

Podsjetimo, večeras je došlo do pucnjave u selu Dubona kod Mladenovca, a prema dosadašnjim informacijama, osam osoba je ubijeno, dok je 13 ranjenih.

Do sukoba je došlo u školskom dvorištu, nakon čega je U. B. otišao do kuće po pušku, a potom otvorio vatru. On je zatim pobjegao s lica mjesta, a policija ga je opkolila u mjestu kod Mladenovca.