Novi slučaj vršnjačkog nasilja u Zenici šokirao javnost: Učenik osmog razreda pretukao 9-godišnjaka

Napadač je viši od nje, te ju je, kada je pokušala da ga pita šta mu je to njen sin uradio, počeo da vrijeđa i urla na nju, a u jednom momentu je imala osjećaj da će i nju napasti.

- Kako je vidio mene, odmah je dotrčao na ogradu govoreći: „Šta je, šta hoćeš?“ To je momak, to nije dijete, viši je od mene. Urlao je na mene, psovao i ja sam se sklonila ukraj da nazovem policiju. Kako sam rekla da zovem policiju, popeo se na ogradu i govorio: „Sad ćeš ti vidjeti, sad ću te prebiti, j***m ti mater.“ Djevojčici od 11 godina govorio je da je „k****“ - ispričala je majka, dodavši da je napadač preskočio ogradu, želeći da je napadne, ali se umiješao jedan mladić.

Kazala je da su djeca došla na teren i da im je napadač rekao da se sklone, da ne mogu tu stajati. Djeca su se sklonila i nakon toga je napao njenog sina, pritisnuo ga uz ogradu, davio i šutirao. To su, kako je rekla, vidjela i druga djeca.

Vidjeli napad

- Kad je došla policija, on je odmah povikao da lažem. Ja se nisam smjela njemu obratiti dok policija nije došla. Potresli su me ovi događaji posljednjih dana, strah me presjekao. Kad je došla policija, on je histerisao, niko se od djece tako ne ponaša. Policija ga je opominjala - navela je majka.

Dodala je da će od škole zatražiti snimak, jer se napadač branio da njenog sina nije dotakao.

U toku saslušanje svjedoka

Elvedin Fišek, portparol MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, potvrdio je za „Avaz“ da je događaj prijavljen u četvrtak u 19 sati.

- Imali smo prijavu od majke dječaka, to se desilo na poligonu Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ u ulici Lonđa, gdje je došlo do fizičkog napada jednog dječaka na drugog. On je zadobio lakše tjelesne povrede.

Nakon kompletiranja predmeta bit će dostavljen izvještaj o počinjenom prekršaju kad se utvrde sve okolnosti, s obzirom na to da se vode razgovori sa svjedocima. Bit će postupljeno u skladu s zakonskim propisima koji tretiraju ovu oblast - kazao je Fišek.