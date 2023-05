Video / Pogledajte kako je prijetio Šerif iz Banovića: "Jeb** vas u usta, bit će velika tragedija, mnoga djeca će nestati"

Šerif Smajlović iz Banovića pijan je prijetio počinjenjem masakra sličnog beogradskom. On je to prijavio policiji, koja ga je uhapsila i držala u pritvoru do otrježnjenja.

On je policiji rekao da će poklati i ubiti ljude i da će njegov slučaj čak biti većih razmjera u odnosu na beogradski, a kao razlog je istakao to da su ga napustili supruga i djeca.

Policijska patrola je otišla na njegovu adresu, gdje su ga i pronašli. On se drsko ponašao i vrijeđao policijske službenike, pa je zbog toga zadržan do otrježnjenja.

Prijetnje je upućivao i putem društvenih mreža, pa je zbog toga saslušan i kao osumnjičeni za počinjenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. On je pušten iz stanice jutros te se trenutno vrše dodatne provjere.

- Gledaj Srbiju, u mene će biti veća Srbija, jeb** vas u usta. Piš** se na zakon. Velika tragedija će biti u općini Banovići. Mnoga djeca će zaplakati, zbog baba i majki, to da znate. Mnoga će djeca nestati u tim momentima i u tom danu. Dali su mnogim lopovima i kriminalcima kao što si ti, takvim su dali - rekao je Šerif Smajlović na snimku koji je obišao društvene mreže.