Svjedok vidio optuženog Radeta Grujića za zločine u Zvorniku

Na suđenju za zločine počinjene na području Zvornika, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako ga je na putu do sela Snagovo zaustavila vojska u selu Liplje, gdje je vidio optuženog Radeta Grujića.



Mile Grujić, rođak optuženog Radeta Grujića, ispričao je u Državnom sudu da je polovinom maja 1992. godine došao iz Austrije, kako bi posjetio ženu i djecu, koji su živjeli u naselju Ulice, blizu Zvornika. On je naveo da je sa ženom krenuo autom u selo Snagovo, gdje su ranije živjeli, kako bi uzeli lične stvari.

Zaustavila ga vojska

Kako je rekao svjedok, na putu za Snagovo, koji vodi kroz selo Liplje, zaustavila ga je vojska na ledini iznad uzbrdice i osnovne škole, gdje se nalazilo nekoliko muslimanskih kuća.

- Neki vojnik je prišao i pitao me gdje mi je oružje, ali me je prepoznao kum Dragiša Dragić i pozvao me u jednu kuću na kafu - opisao je svjedok dešavanja u Liplju.

On je kazao da je ušao u kuću, te tamo zatekao još tri ili četiri vojnika i jednu stariju ženu koja je samo prošla.

- Na balkonu kuće vidio sam muškarce muslimane da stoje, a od njih sam poznavao Fajku i Džemila Čarugu - rekao je svjedok, te dodao da je kasnije saznao da su ih tu okupili i čuvali za razmjenu.

U kući se s kumom, kako je naveo svjedok, zadržao kratko, te je po izlasku vidio vojsku koju su zvali “Beli orlovi“, a među njima je prepoznao i Radeta Grujića, Ljubišu Dragića i Zorana Gligorovića.

Niko ga nije zaustavljao

Nakon toga je otišao u Snagovo i po povratku ga niko nije zaustavljao.

On je svjedočio na suđenju Radetu Grujiću koji je optužen da je, u svojstvu pripadnika čete Snagovo TO-a Zvornik, silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju, gdje se nalazio zatočen veliki broj civila bošnjačke nacionalnosti.

Svjedok je rekao i da je Velimir Grujić, brat optuženog, ljut na njega, te da priča po Zvorniku da je on napravio štetu optuženom.

Nastavak suđenja zakazan je za 23. maj.