Anel Bećirspahić, suprug preminule porodilje iz Bihaća, za "Avaz": Tužilac je po drugi put donio odluku o neprovođenju istrage

Dodao je da je jedan od vještaka rekao da je lako bilo odrediti po pritisku trudnice da žena negdje gubi krv.

Unutrašnje krvarenje

- Nažalost, kasno je bilo ustanoviti da je negdje unutrašnje krvarenje. Mi smo prigovorili i tražili dokumentaciju, gdje sam ja dobio dokumentaciju i lično sam je uzeo da provjerim jer sam otkrio da mi fale određeni CTG-ovi i to baš ti što je ta Ljiljana Stanišić-Peulić vještak ginekologije što prati to da li će se CTG analizirati, da ustanovi da li plod može kompenzira patnju, da li treba raditi carski rez – priča nam on.

Istakao je da je Stanišić-Peulić ustanovila da je plod, odnsono beba patila šest sati i nije joj bilo jasno zašto niko nije reagirao.

- Kada smo pritužbu napravili na tu odluku, onda su donijeli tužioci, kantonalno tužilaštvo donijelo odluku da ispita sve te okolnosti da drugo vještačenje bude u Tuzli, ali nešto meni zanimljive od toga svega je bilo što sam ja tražio tu medicinsku dokumentaciju odmah na početku čim su oni imali u tužilaštvu i dogovor je bio da ne ide u Banja Luku, jer Karan je na lošem glasu, da ide odmah u Tuzlu, a ako se ne budemo slagali s tim, da ide za Zagreb – ističe Bećirspahić za "Avaz".