Muriz Memić poručio Alisi: Mogu joj reći da opet obuje tene jer s prestankom amnezije ide sigurno drugi postupak

- Prvo moram reći, osjećam se dobro, pa kako god to ko shvatio. Imam puno povjerenje u rad Tužilaštva i Suda BiH. Što se tiče brisanja snimka davno smo znali, još 2016. godine, da je namjerno obrisan i da neko mora odgovarati. Ovaj momak što će odgovarati za druge, to je njegov problem. Znači, bio je spreman to raditi, sada neka i odgovara. Donijeli su idiotski snimak iz 2013. godine da Sud uvjere kako je loša rezolucija. To nema veze s 2016. godinom - rekao je Muriz Memić.

- Mislim da 7. juna prestaje amnezija konačno, da prestaju laži Alise Mutap, da prestaje kriminal Dalide Burzić i Sabine Sarajlije, koje su sve to bile spremne uraditi zbog laži Alise Mutap. Znate da gospodin Branko Perić nije dozvolio svjedočenje doktora Kemala Dizdarevića. Ovaj sud je imao sluha, dozvolit će. Čut ćemo, znamo njegov nalaz iz 2016. godine, znamo da ta amnezija je bila potreba Dalide Burzić. Ali taj dan ćemo saznati da to nije tako, da Alisa Mutap nije nikada imala amneziju. I sve ove moje patnje, osma godina hodanja po sudovima, to je zbog laži Alise Mutap. Ona je bila rame uz rame s Dženanom, to joj neće proći. Imam još snage, izdržat ću i ovo. Mogu joj reći da opet obuje tene, jer s prestankom amnezije ide sigurno drugi postupak za Alisu Mutap, to joj obećavam – izjavio je Muriz Memić.

Podsjetimo, donesena je i odluka da se na narednom ročištu sasluša dr. Kemal Dizdarević.