Feraget nakon ročišta: "Brankovi sporedni krivci" su policajci i tužioci koji su uništavali dokaze zbog kojih naša borba traje osam godina

Advokat Muriza Memića Ifet Feraget danas se obratio medijima nakon održanog ročišta u Sudu BiH.



- Sve one koji su po meni odgovorni zbog toga što već osmu godinu pokušavamo utvrditi istinu o ubistvu Dženana Memića i time, rekao bih, podjednako važno vratiti dostojanstvo profesijama policajca, tužioca i sudije. Za sve to bih to učinio odgovornim „Brankove sporedne krivce“. „Brankovi sporedni krivci“ su policajci i tužioci koji su uništavali dokaze zbog kojih ova naša borba traje već osam godina. Ti sporedni krivci su glavni krivci za to što ne znamo kakav je sadržaj uništenih snimaka videonadzora. Tražiti dokaze o tome šta se nalazi na videosnimcima koji su uništeni bilo bi isto kao kada biste vještačili oružje koje je neko sakrio ili bacio. Dakle, možete pretpostavljati šta sadrže snimci, ali ste dokazali da su oni uništeni zbog ljudskog faktora. Teza odbrane je bila da je to nestanak struje i Tužilaštvo je uspjelo dokazati, uz izuzetno vještačanje i angažman uvaženog gospodina Irhada Kosa da nestanak struje ne uzrokuje brisanje snimaka videonazdora. Uvijek morate voditi računa o tome da dokazivanje neke okolnosti ne vršimo samo nalazom vještaka nego čitavim nizom dokaza, zato je propisana obaveza suda da analizu dokaza vrši na način da analizira svaki pojedinačni dokaz, ali i u vezi sa svim ostalim dokazima. O petooptuženom Muameru Ožegoviću i dokazima koji ga terete imali smo prilike slušati u prethodnom glavnom pretresu. Što se tiče Alise Mutap, ne bih prejudicirao, ali smatram da boljih stručnjaka od Kemala Dizdarevića, Abdulaha Kučukalića i Hamze Žuje mi nemamo. Hvala Vijeću što je usvojilo taj prijedlog Tužilaštva, jer presuda koju je donio Branko Perić, koja je pala zbog bitnih povreda, sasvim sigurno bi pala i zbog pogrešnog i nepotpunog utvrđenog činjeničnog stanja, a pala bi i zbog pogrešne primjene materijalnog prava. I upravo zbog toga je dragocjeno objašnjenje koje smo čuli na prošlom pretpretresnom ročištu a koje je upućeno i onima koji nisu pravnici, da nije moguć odustanak od optužnice u situaciji kada suđenje ide iznova - kazao je advokat Feraget.