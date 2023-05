Određen pritvor osumnjičenom Borislavu Gligoreviću

Sud Bosne i Hercegovine je dana 29.5.2023. donio rješenje u predmetu Borislav Gligorević (S1 1 K 045790 23 Krn) kojim je prihvaćen prijedlog Tužilaštva BiH i osumnjičenom Borislavu Gligoreviću određen pritvor, koji po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana, računajući od dana lišenja slobode, to jeste od 26.05.2023. do 26.06.2023. ili do nove odluke Suda, a zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga propisanih članom 132. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, odnosno zbog opasnosti od bjekstva.



Osumnjičenom Borislavu Gligoreviću je određen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.