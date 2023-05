Ubistvo sarajevskih policajaca: Šta su izjavili članovi Macanove porodice, o čemu će svjedočiti Elvis Keljmendi?

Devet svjedoka saslušano je danas u nastavku suđenja Savi Marinkoviću, Aleksandru Macanu i Marku Trifkoviću, optuženima za ubistvo pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine.



Iskoristili svoje zakonsko pravo

U sudnici Kantonalnog suda danas se pojavilo i troje članova porodice optuženog Aleksandra Macana. Njegova supruga Marijana Savčić-Macan i otac Milovan Macan iskoristili su svoje zakonsko pravo te odbili da svjedoče.

Macanov brat Miroslav izjavio je da je Aleksandar Macan iz BiH otišao krajem 2019. godine, nakon čega se više od pet mjeseci nije čuo s njim. Miroslav je kazao da je neki kurir donio telefon putem kojeg je razgovarao s Aleksandrom. Miroslav nije znao reći je li telefon imao Sky aplikaciju, ali je ostavio tu mogućnost. Aleksandar je tražio da se čuje i s optuženim Markom Trifkovićem, pa mu je Miroslav odnio telefon. Macan je, također, tražio da se čuje s komšijom Predragom Vujičićem radi kupovine Škode, a koju na kraju nisu ni kupili.

Predrag Vujičić je potvrdio da je putem Skya razgovarao s Macanom u vezi s kupovinom Škode, jer svjedokov brat uvozi automobile. Vujičić je na pitanje advokata Duška Tomića rekao da tada nije znao da je li Macan umiješan u ubistvo sarajevskih policajaca. Svjedok je potvrdio da je saslušavan dva puta, te da je o tome razgovarao sa suprugom Aleksandra Macana, majkom Marka Trifkovića i suprugom Save Marinkovića.

S Marijanom Savčić-Macan se sreo ispred zgrade te ga je pozvala da uđe jer se interesirala za saslušanje. Svjedok je potvrdio da je u SIPA-i izjavio da mu je Marijana dala iz ruke telefon, kako bi ostvario kontakt s Macanom. U pitanju je bila glasovna poruka, a svjedok je poslije saznao da ga je Marijana i fotografirala.

Macana vozio u Bijeljinu

Borko Vujičić potvrdio je da je vraćao Škodu u Njemačku. Također je potvrdio da je Aleksandra Macana vozio u Bijeljinu, jer ga je on pitao da ga odveze. Macan je tada platio gorivo. Svjedok je potvrdio da je to moglo biti krajem 2019. godine i da ga od tada nije vidio.

Komšija Aleksandra Macana Draženko Simeunović je potvrdio da je Macan kod njega ostavio zolju i jednu kutiju. Prema riječima svjedoka, po kutiju je došla Macanova supruga.

Aleksandra Okuka-Mrković potvrdila je da ju je Dunja Olovčić zamolila da se raspita i pomogne joj oko pronalaska njenog vozila Seat Leon koji je bio ukraden. Ona je to ispričala svom sadašnjem suprugu Miri Mrkoviću, koji je predložio da Dunja i Armin Olovčić sakupe novac te da se tim ljudima plati. Miro joj je rekao da poznaje mnogo ljudi i da bi možda mogao pomoći. Kako Olovčići nisu bili sigurni, Miro se povukao. Svjedokinja je izjavila da se ona svega prepala i da su se povukli iz toga.

Na konkretno pitanje advokata Tomića o tome da su tražili 2.000 eura za povrat vozila, Aleksandra Okuka-Mrković je ponovila da su samo rekli da se sakupi novac da bi se eventualno mogao nekom ponuditi, te da nikada nisu došli u kontakt s tim ljudima.

Milan Vasić radi kao noćni čuvar u jednoj firmi u Novom Sarajevu. On je kazao da je policija došla njemu na kapiju i da su ga pitali da li je vidio neko sumnjivo vozilo, na šta im je on rekao da je negdje oko tri sata prošao neki sivi Golf. Riječ je o noći između 24. i 25. oktobra 2018. godine.

Zašto je rekao Golf, a ne Seat

Na pitanje tužiteljice zašto je rekao Golf, a ne Seat, svjedok je kazao da su ga zamolili da dođe i da to kaže. Nakon što mu je pročitana izjava u kojoj je naveo da je vidio Seat Leon tamnije boje, svjedok je kazao: „Ja sam vidio sivo vozilo.“ Odgovarajući na pitanja Save Marinkovića, svjedok je rekao da su mu u policiji rekli da je Seat te da je potpisao izjavu misleći da može pomoći. Vasić je potom kazao da je vidio samo sivi automobil, a da ne zna koje je marke.

Svjedočio je i Miroslav Čepo iz Gruda kod kojeg su, prema navodima iz optužnice, Sava Marinković, Aleksandar Macan i Marko Trifković bili 19. oktobra 2018. godine. Mjesec poslije 19. novembra 2018. kod njega je bio sam Marko Trifković, koji se dovezao Golfom majke Tomislava Petrovića. Prema navodima iz optužnice, signal kriptovanog telefona zabilježen je na baznim stanicama za oba ova datuma.

Čepo, koji je potvrdio da je lošeg zdravlja i da je nedavno izašao iz pritvora u predmetu „Volan“, potvrdio je da su kod njega u Tihaljima kod Gruda bila sva trojica optuženih. Sva trojica su se u oktobru 2018. dovezla Passatom, a Trifković je došao u Golfu koji se pokvario te ga je Čepin sin odvezao na popravku kod Igora Šimića.

Nakon što je Tužiteljica Aida Topalović upitala je li Marko Trifković koristio telefon, Čepo je kazao da ne zna. Tužiteljica mu je pročitala iskaz, koji je on dao u SIPA-i, da mu je Trifković ispričao kako koristi Blackberry koji sadrži određenu kriptovanu aplikaciju koja košta 1.500 eura te da je to telefon koji nije moguće prisluškivati. U izjavi je kazao da je Marko javio Tomislavu Petroviću da mu je vozilo u kvaru.

Upozoren zbog davanja lažnog iskaza

Čepo je na to kazao da to nije tačno i da Trifković nije imao telefon. Kazao je da je istražiteljima rekao da napišu šta hoće te da je on to potpisao. Tužiteljica Topalović ga je upozorila da može biti kažnjen zbog davanja lažnog iskaza.

Na pitanje je li izjavio da i Sava Marinković ima isti uređaj, Čepo je kazao da to nije tačno i da ne zna jesu li imali telefone. Kazao je da on ne prepoznaje marke telefona.

Čepo je potvrdio da su on i Marko Trifković bili u alkoholiziranom stanju i da su, nakon što je Igor Šimić javio da će vozilo popravljati sutradan, nazvali Šimića te da mu je Marko prijetio da će polupati vozila u servisu.

Čepo je, također, kazao da ga je zvao Mladen Mijo Iličić, koji je desna ruka Roberta Iličića, i rekao mu da mu se sprema likvidacija. Rečeno mu je da ne ide u MUP Kantona Sarajevo jer će završiti kao Blaž Kraljević. Zbog prijetnji likvidacijom bio je u šoku i depresiji.

Igor Šimić je, također, danas svjedočio te je potvrdio da je Golf 5 kod njega u servis dovezao Čepin sin, a da je prije toga, kao i nakon toga, telefonom razgovarao s njim u vezi s popravkom automobila.

Nije shvatio poziv kao prijetnju

Šimić je potvrdio da ga je jedne noći telefonom nazvao Trifković, ali on to, kako je rekao, nije smatrao prijetnjom.

Kazao mu je: "Vidjet ćemo se mi. Sastat ćemo se mi", ali Šimić to nije shvatio kao prijetnju, međutim, ipak je snimio razgovor telefonom prijatelja Željka Primorca, koji se u tom trenutku našao s njim u vozilu.

Do Šimića su došle informacije da su u jednom restoranu u Grudama sjedili Čepo i Trifković te da su spominjali inspektora SIPA-e Melisa Fišu i njega riječima "kako su oni sad jaki".

Svjedok Željko Primorac je potvrdio da su Čepo i Trifković zvali Šimića i da je razgovor snimio. Kazao je da su bili pijani i da je izrečeno dosta psovki i prijetnji.

Svjedočio je i Miroslav Jugović, koji je potvrdio da je Golf 5 koji je bio u kvaru prevezao od Jablanice na Pale i da je vlasnica bila ženska osoba. Vozilo je bilo od Tomislava Petrovića i on je platio prijevoz.

Nastavak suđenja zakazan je za 5. juni, kada će ponovo biti pozvano više svjedoka, među kojima su i Tomislav Petrović i Elvis Keljmendi.