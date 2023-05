Glavni urednik Informera: Napao me nekadašnji fudbaler Ognjen Koroman, psovao mi majku, vrijeđao me

Nekadašnji fudbaler Ognjen Koroman, porijeklom s Pala, napao je večeras glavnog i odgovornog urednika beogradskog Informera Dragana J. Vučićevića.

Urednik Informera uključio se u program TV Pink i objasnio šta se zapravo desilo.

- Sjedio sam sa svojim arhitektom. Trebalo je da dođe i moja supruga. Tek što smo seli za sto u bašti kafića, konobar još nije ni prišao iznutra je istrčao, u svjetlo zelenoj majici, vidno pripit, Ognjen Koroman i krenuo da viče i da me vrijeđa. Vikao je 'Izdao si srpstvo, pi*ko jedna', da sada ne ponavljam njegove psovke. Psovao mi je majku, prijetio mi. Ja sam ga ranije upoznao, i rekao sam Koromane, šta ti je, smiri se nemoj to da radiš, a on je krenuo da nasrće na mene da mi se unosi u lice. Ja sam ustao, izvadio telefon kako bi pokušao da snimim, on je pokušao da mi otme mobilni aparat - kaže Vučićević.

Rekao da će pozvati policiju

On ističe da je rekao nekadašnjem fudbaleru da će pozvati policiju.

- Rekao sam mu da ću zvati policiju, a on je tu tek poludio i krenuo je da urla još jače, da mi prijeti i da mi govori da će me ubiti. Vikao je „ubit ću te go*no jedno“, izvinjavam se na izrazu - kazao je Vučićević.

Vučićević kaže da je poslije incidenta sa prijateljem prešao u drugi kafić.

Prešao u drugi kafić

- Ja sam sa svojim prijateljem prešao u drugi kafić i pozvao policiju. Ni na koji način gospodina Koromana nisam provocirao, riječ mu nisam rekao. Ja mislim da je ovo posljedica najveće medijske hajke koja se vrši protiv svih onih koji se ne slažu sa organizatorima prozapadnih protesta. Oni vode najstrašniju hajku protiv svih nas i ovo je posljedica toga. Koroman je unazad nekoliko mjeseci meni i mojoj porodici putem Instagrama i drugih mreža upućivao prijetnje i laži, i vidite kako to sa interneta vrlo lako pređe u realizaciju. Opet kažem, bio je vidno pripit, ali to ga ne opravdava. Ja mislim da ovaj kafić ima i video nadzor, postoje i svjedoci, tako da šta da radimo, moramo da se borimo protiv takvog nasilja. Ja se samo pitam šta bi bilo da sam ja nekoga tako napao, ovo je nedopustivo, i sa jedne i sa druge strane, prosto ovo ne smije da se dešava - rekao je Vučićević.