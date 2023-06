Suđenje Safetu Begiću: "Vidio kako optuženi tuče"

Na suđenju za zločine počinjene na području Cazina, svjedoci Optužbe govorili su o danima zarobljavanja u Tvornici praškastih proizvoda u Ćoralićima i ulozi optuženog Safeta Begića, a na svaki od pet iskaza svjedoka predočene su razlike u iskazu iz istrage.

Svjedok Fadil Abdić izjavio je pred Kantonalnim sudom u Bihaću da je optuženog znao iz viđenja po nadimku Papo. Kako je rekao, sjeća se da ga je optuženi u kući Alije Beširevića udario nogom u prsa i da je nosio vojničke čizme. Kazao je da je optuženi Begić jedno vrijeme dolazio navečer, za 15-ak dana koliko je bio zarobljen, te naređivao da Ferid i Vahid Đogić te Hajder Delanović izađu iz hale. Na pitanje tužiteljice, kako su izgledali kad se vrate, svjedok je odgovorio: “Gledaš pred sebe i ćutiš. Moliš Boga da te ne izvede“, piše BIRN BiH.

Potvrdio je da zarobljenici u Tvornici nisu popisivani niti da je dolazio Crveni križ, već da je to bilo u “kući ‘Alica-bega’”.

Razlike u iskazu

Tužiteljica Ornela Cerić Mrenica predočila je svjedoku razlike u iskazu iz istrage, u kojem je rekao da je optuženi najčešće dolazio, pitao da li poznaje navedene zarobljenike, nakon čega bi ih izvodio. Zatim bi se čuli krici i jauci, a Ferid mu je kazao da mu je krv išla na uši, što je svjedok potvrdio, kao i da je Papo bio glavni.

Na pitanje Odbrane, svjedok je rekao da niko od zarobljenih nije bio u uniformi.

Sidik Bećirević je kazao da je kao komandir civilne zaštite u Liskovcu zarobljen od strane Petoga korpusa i odveden prvo u kuću Alija-bega, a potom u Tvornicu praškastih proizvoda, te da ne zna zašto su ga “njegovi” priveli. Rekao je da ga je u Tvornicu odveo optuženi, ali da ga je vidio samo jednu večer, kada je tukao Hajdera Delanovića, koji je pao na svjedoka, te da Begić nije često dolazio.

- On mene nije tukao, ali je doveo dvojicu koji su me tukli. Kažem: ‘Papo, ne daj me’, a on mi je rekao: „Ovaj je po činu stariji od mene“ - izjavio je svjedok i na pitanje Odbrane potvrdio da je pretučen dok je optuženi bio prisutan.

Odbrana je prigovorila iskazu, navodeći da je Hajder Delanović na prošlom ročištu izjavio da nije tučen.

Svjedok potvrdio da je istina

Na predočene razlike u iskazu, svjedok je potvrdio da je istina ono što je danas izjavio.

Svjedok Ferid Kekić je kazao da je bio pripadnik civilne zaštite u periodu sloma prve autonomije, kada je autobusom odvezen u Pjaniće. Izjavio je da nije vidio da je Ferid Abdić tučen ni ko ga je tukao, ali da je bio na paleti u hali u kojoj su bili zarobljeni i da su ga mnogi u prolazu zakačili nogom. Rekao je da njega nisu tukli, niti je vidio koga u uniformi.

- Ne mogu reći, nisam vidio. Ne sjećam se da je on to uradio - odgovorio je svjedok na upit Odbrane o tome da li je vidio optuženog kako nekoga tuče.

Na pitanje Suda da li je vidio kako optuženi nekoga izvodi, svjedok je kazao da su prozivani, ali nije vidio.

Zarobljenici bili u civilu

Enes Pajazetović je izjavio da su svi zarobljeni bili u civilu.

Rekao je da je bio komandant Četvrtog odreda Teritorijalne odbrane Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadne Bosne (NOAPZB) i da je zarobljen u augustu 1994., prvo u kući “Alica-bega”, zatim u Tvornici praškastih proizvoda.

Tokom svjedočenja je kazao da ne zna koja je brigada osiguravala Tvornicu, da je tučen jedino prilikom zarobljavanja, a da je za Papu čuo od drugih zarobljenika, ali ne zna šta su govorili o njemu, te da optuženi nije bio prisutan dok su ga tukli.

Mujaga Bašagić je posvjedočio da je bio pripadnik 503. brigade Petoga korpusa, a u jesen 1993. prebačen je u Prvu bosansko-oslobodilačku brigadu (BOB), odnosno 510. brigadu, i da je bio upućen da radi s optuženim na različitim poslovima.

Rekao je da je Tvornica služila kao pritvor za pripadnike Armije koji su izbjegavali odlazak na liniju i da ih nije bilo u Tvornici kad su došli zarobljenici NOAPZB-a. Svjedok nije znao ko je bio upravnik zatvora, ali zna da je njemu nadređeni bio optuženi Begić. Nije se mogao sjetiti da je optuženi popisivao zarobljene, ali je potvrdio da je postojala sveska, kao i da je bilo zarobljenika u vojnoj uniformi – pripadnika NOAPZB-a.

Nastavak suđenja

Prema navodima optužnice, Begić je bio pripadnik Vojne policije 510. brigade Armije koji je tokom jula i avgusta 1994. godine u Tvornici praškastih proizvoda u mjestu Ćoralići u Cazinu – koja je u to vrijeme korištena kao zatočenički objekt – civile, za koje je pretpostavljao da podržavaju ideju NOAPZB-a, podvrgao fizičkom i psihičkom zlostavljanju te nečovječnom postupanju.

Nastavak suđenja je 23. juna, kada bi trebala biti ispitana preostala dva svjedoka i uloženi materijalni dokazi Tužilaštva.