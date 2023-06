Majka ubijenog Emira Krasnića tvrdi: Senad se branio, Emir ga je prvi napao metalnom šipkom

Redakciji portala “Avaza” javila se Hedija Krasnić, majka Emira Krasnića kojeg je 9. juna nožem usmrtio njegov brat Senad u porodičnoj kući u sarajevskom naselju Buća Potok.

- Želim da demantujem i razjasnim onaj iskaz Emirove svastike Majle Nuhić za vaše novine. Ona je u moje ime pogrešno rekla šta se desilo tog jutra, a pošto sam ja jedini svjedok, dat ću vam izjavu kao što sam dala i policiji i inspektoru - navela je na početku svoje ispovijesti Hedija Krasnić.

Senad je volio svog brata

- Senad to nikada ne bi uradio svom bratu, volio ga je najviše ali to je bila tragedija jer ga je Emir prvi napadao to jutro - priča Hedija.

Prema njenim riječima Emir je došao iz grada i ušao u sobu gdje je Senad spavao i udario ga.

- Senad je ustao i otišao u drugu sobu da zapali cigaru ali je Emir opet krenuo za njim i nastavio ga napadati. Počeo mu je prijetiti da će ga ubiti, ja sam to čula iz susjedne sobe i došla među njih. Emir ga je počeo udarati metalnom kašikom po glavi, i tad je Senad uzeo Emirov nož sa stola, samo da mu zaprijeti - navodi majka.

Nije bilo krvi ni velika rana

Emir je, kako je rekla, dalje nastavljao da napada Senada.

- Senad je pošao da izađe iz sobe kad je Emir opet navalio, pogurali su se preko mene i Senad je nožem zarezao Emira pri dnu stomaka, nije bilo krvi ni velika rana, ali mu je bilo loše pa je legao na kauč, dali smo mu vode i zvali Hitnu - kaže Hedija i dodaje:

- Senad je bio u šoku, nije mogao vjerovati šta se desilo, on to nikada ne bi namjerno uradio. Mislili smo da će to biti samo obična rana, da će ga zašiti, niko nije mogao vjerovati da će umrijeti. Meni je najteže ali ja kao njihova majka najbolje poznajem obojicu i nikad Senad prvi nije napao Emira niti ikoga, on je bio pažljiv prema meni dok me je Emir nekoliko puta pokušao napasti, jer je bio pod uticajem droge. Ja sam ga jednom i prijavila ali policija nije reagovala tada, imaju zapisi da smo ih zvali, sve se može provjeriti - navodi Hedija Krasnić.

Ovo je užasna nesreća

Majka tvrdi da je Emir imao i pozive za sud zbog krivičnog djela razbojništva.

- U zadnje vrijeme je bio jako agresivan jer ga je napustila žena, i njega i dijete, i on je to teško podnio pa se iživljavao nad nama. Ja još uvijek ne mogu da dođem sebi, niko ne može znati kakva je ovo bol, ali sada mi je još teže što mi je dijete nedužno osumnjičeno za ubistvo, a samo se branio. Nikada mu u životu nije nažao učinio, uvijek mu je kupovao svašta, i njemu i njegovom malom, ali ovo je užasna nesreća gdje je Emir bio kriv jer ga je napao bez ikakvog razloga, i Bog sami zna da je to istina - kaže Hedija Krasnić.