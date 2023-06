Muriz Memić: Alisa me tužila za jednu rečenicu, a nikada nije što kažem da je odvela Dženana u smrt

- Ja kažem da je ovo bilo očekivano, jer u prethodnom postupku oni nisu imali nikakve svjedoke. Ne znam što sad, jer cijelo vrijeme su nama spočitavali i tužiocima da skrate postupak, da ne dovode svjedoke, evo oni su tada tražili. Ja bih lično volio da se pojavila Jasminka Dželilović, da objasni ovdje ko je njoj naredio kakav će nalaz ona napisati i zašto je ona tražila dr. Kemala Dizdarevića da promijeni mišljenje. Očekivano je bilo da se odbije, evo idu završne riječi. Ovaj postupak je okončan što se tiče dokazivanja. Sada ste vidjeli, meni je Općinski sud naložio da isplatim 30 KM Bariću Josipu, ja sam pripremio, on je odbio. Meni su moje kolege vozači sakupili to jer su rekli da su naučili ovakvim davati kao što je Barić Josip. Tražio je troškove za parking što je došao kao svjedok u Općinski sud za klevetu, što me je tužila Alisa Ramić. Tužila me je za jednu rečenicu, a nije me nikada tužila što kažem da je odvela Dženana u smrt, znači odvela je dijete. Njen muž je svjedočio, znači on živi s tom osobom, ima dijete s tom osobom, a ta osoba Alisa Ramić je moje dijete je odvela u smrt, a tužila me je za neku riječ – kazao je, između ostalog, Muriz Memić.