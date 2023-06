Potresna ispovijest novinarke za "Avaz": Udario me na pješačkom prijelazu u Sarajevu, pa pobjegao

Novinarka Emina Krličbegović u ponedjeljak kada je krenula na posao u "Sivi dom" mislila je da je to naizgled samo još jedan običan radni dan. Ipak, prilikom prelaska pješačkog prijelaza nadomak njenog radnog mjesta bahati vozač je udara automobilom i bježi sa lica mjesta.



O agoniji koju je ona preživljavala pričala je za portal "Avaza". Kaže da želi da se ove priča proširi, jer nakon tragedije dvije mlade doktorice se nije ništa desilo, nego i dan danas su trkači prisutni po gradu i u večernjim satima, a i u dnevnim kad su gužve u saobraćaju. Pojašnjava da se kompletan događaj odvio kod RTV doma, na pješačkom prijelazu između tramvajske i autobuske stanice.

- Prelazila sam na pješačkom prijelazu, a gospodin je velikom brzinom prošao i zakačio me blatobranom, retrovizorom i jednom stranom automobila. Ne znam kojim čudom sam ostala na nogama. Prva reakcija mi je bila „Jel me ovo levat udari“. Uđem nakon toga u autobus i već na Čengić Vili me poče ruka boliti, osjećam da mi sve pulsira – počinje svoju ispovijest Krličbegović za portal "Avaza".

Ruka u gipsu

Pojašnjava da je nakon toga otišla u Policijsku stanicu koja se nalazi kod Kampusa, ali oni joj pojasne da nisu zaduženi za saobraćajne nesreće koje se nisu desile na teritoriju te općine.

- Izašla sam iz PS i razgovarala s jednim od policajaca koji se nalazio ispred i rekao mi je da odem do Hitne pomoći. Jesam na nogama, jesam pri svijesti, pribrana sam i došla sam do Hitne pomoći. U Hitnoj pomoći mi kažu da oni nisu zaduženi za to, da je potrebno da odem u Opću bolnicu i da me tamo pregledaju u slučaju da je bio potres mozga ili unutrašnje krvarenje, ako bi morala ostati u bolnici – kazala je mlada novinarka za portal "Avaza".