Užas u Bihaću: Irman Žerić automobilom ubio Elvisa Bajramovića, a onda se hvalio na Facebooku

U Bihaću je jutros preminuo Elvis Bajramović kojeg je Irman Žerić jučer namjerno udario autom zbog nekih nesuglasica koje su imali. Nakon što ga je udario poslao je poruku prijatelju.

Na društvenim mrežama je procurila prepiska s Facebooka u kojoj se Žerić hvali prijatelju "da se osvetio" i priznaje da je udario "Ekija" automobilom.



- Osvetio sam se brate. To je to - napisao je u poruci i pri tome poslao fotografiju.

Prijatelj ga pita "šta je to bolan", na šta odgovara: "Udario Ekija autom. On pjehe išao. Svega mi, kraj priče brate. Morao sam se osvetiti i to je to".

Žerić je uhapšen i nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Tužilaštva USK.