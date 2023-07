Dva mjeseca od masakra u Mladenovcu: Ubica pravi probleme i u pritvoru

Prošla su tačno dva mjeseca od masovnog ubistva u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, za koje je osumnjičen 21-godišnji Uroš Blažić. Još jedan mladić preminuo je u bolnici od posljedica povreda, te je Blažić odgovoran za devet oduzetih života i 13 ranjenih ljudi, piše Telegraf.rs.

Mladić koji je preminuo ranjen je u Malom Orašju. Mještani sela opisali su ga kao mladića koji je imao želju da selo oživi i da obnovi mnoge izvore i znamenita mjesta, kako bi očuvao tradiciju koju je imao kao vodič za "bolje sutra".

Volio je folklor i bio predsjednik kulturno-umjetničkog društva u svom selu. Mještani ga opisuju kao "mladića koji je volio druženje, ljude, zabavu i ljubav koja nas okružuje".

- Volio je ljude, a i ljudi su voljeli njega. I dalje ga vole i uvijek će ga voljeti - objavljeno je na Facebook profilu crkve u Malom Orašju.

Svjedočio Blažićev drug

Tokom proteklih mjesec dana saslušan je veliki broj svjedoka, među kojima su roditelji žrtava.

Rođeni brat i snaha Uroša Blažića iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne svjedoče, ali jeste svjedočio njegov najbolji drug.

- Vidjeli smo se u Beogradu na kafi. Pričali smo o svemu i svačemu. Bio je raspoložen. Najviše mi je govorio o tome kako mu je bilo u Nemačkoj. Radio je na građevini od januara do aprila ove godine. Nikada mi je spomenuo da ga neko mrzi u selu i da ga prozivaju. Osuđivao je svaki vid nasilja i ljude koji piju i uzimaju opijate. Njegov sam najbolji prijatelj od rođenja i nisam mogao da vjerujem šta je uradio - ovim riječima u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu svjedočio je Urošev najbolji prijatelj.

Svjedok je tokom ispitivanja rekao da je Blažić bio "zadovoljan svojim životom". Ni u jednom trenutku iz Uroševe priče i ponašanja nije mogao da zaključi da će učiniti takav masakr.

U pritvoru pravi probleme

Urož Blažić nakon povratka iz bolničke u pritvorsku sredinu nije bio smiren, već je počeo da pravi probleme.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, on je udario šamar drugom pritvoreniku, sa kojim dijeli ćeliju, a on mu je uzvratio. Sami su prekinuli sukob i pozvali službu za obezbjeđenje.

Zbog fizičkog napada u odnosu na Blažića pokrenut je disciplinski postupak.

Vještačenja

Psihijatrijsko vještačenje Uroša Blažića završeno je krajem juna. On je mjesec dana proveo u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, gde je vještačen, a po završetku vještačenja prebačen je u pritvor u Smederevu. Vještačenje je podložno daljim analizama.

Više javno tužilaštvo u Smederevu naložilo je dodatna dva vještaćenja - DNK i balistička.

Također, naloženo je psihijatrijsko vještačenje Blažićevog oca.

Iza rešetaka porodica i rodbina

Ocu Uroša Blažića Radiši Blažiću pritvor je 9. juna produžen za još 30 dana, a njegovom ujaku pritvor je, takođe za 30 dana, produžen 22. juna.

Iza rešetaka je od 9. juna i Blažićev rođak B. G. (19). On je uhapšen u sklopu istrage o oružju, municiji i bombama koje je Blažić, kako se sumnja, koristio 4. maja.

Saslušan je 11. juna kada je i iznio svoju odbranu, a potom je i njemu određen pritvor do 30 dana.

Zabranjeno raspolaganje imovinom

Uroš Blažić, njegov otac i ujak privremeno ne mogu da raspolažu imovinom.

Njima je zabranjeno raspolaganje putničkim motornim vozilima koja posjeduju i sredstvima na bankovnim računima, navodi se u saopćenju punomoćnika oštećene porodice Panić, advokata Ivana Milosavljevića i Miloša Munića.

Punomoćnici su predložili sudu da donese ovo rješenje na, kako navode, osnovu više indicija "da neke osobe odnose pokretne stvari i odvoze vozila i priključne mašine iz posjeda osumnjičenih", kako bi se otklonila mogućnost otuđenja i sklanjanja imovine radi izbjegavanja imovinskopravne odgovornosti prema oštećenima.

Punomoćnici preduzimaju i druge aktivnosti u cilju prikupljanja podataka o imovini osumnjičenih radi podnošenja odgovarajućih prijedloga sudu za obezbjeđenje imovinskopravnog zahtjeva oštećenih u ovom istražnom postupku i nastoje da svojim angažovanjem aktivno doprinesu razjašnjenju svih releventnih činjenica i okolnosti u ovom krivičnom postupku, navedeno je u saopćenju.

Pucao na ljude koje ne poznaje

Blažić je ubio osam, a ranio 14 osoba. Njegova najmlađa žrtva je 15-godišnji dječak.

Uroš Blažić 4. maja, nešto prije 23 sata, dolazi u selo Dubona kod Mladenovca. Izlazi iz automobila kako bi kupio cigarete, a potom prilazi mladićima i djevojkama koji sede i druže se u školskom dvorištu. Navodno se pokreće priča oko dječaka K. K., koji je u školi na Vračaru ubio osam učenika i čuvara, a ranio šestero djece i nastavnicu historije. Uroš ga brani i opravdava dečaka, a kada nailazi na negativne reakcije okupljenih, sjeda u auto i odlazi. Niko ne očekuje da će da se vrati naoružan.

On odlazi u vikendicu u Varovnici u kojoj živi od kada je, navodno zbog porodičnih razmirica, otišao iz porodične kuće u Donjoj Duboni. Odatle uzima oružje i, naoružan automatskom puškom, pištoljem i ručnom bombom, iz nepoznatog razloga kreće u selo Malo Orašje kod Smedereva. Tamo iz automatske puške puca na grupu mladih koja se kod spomenika okupila kako bi, zbog predstojećih dana žalosti, ranije proslavila Đurđevdan. Ubija pet, a ranjava šest osoba.

Iz Malog Orašja opet kreće ka Duboni, gde ponovo otvara vatru, ne samo na one koji su se nalazili tu i tokom njegovog prethodnog dolaska, već i na one koji su su došli u međuvremenu. U Duboni ubija tri osobe, među kojima je 21-godišnji policajac i njegova rođena sestra, a ranjava osmero.

Nakon masakra u školskom dvorištu u Duboni, Blažić bježi svojim Mercedesom, a u jednom momentu silazi na zemljani put, napušta vozilo i nastavlja peške. Tokom hoda odbacuje i automatsku pušku u kojoj se zaglavio metak, kao i svoj mobilni telefon.

Izbija u blizini kuće Jovana Markovića u selu Šepšin. Ulazi u njegovo dvorište, krade njegov automobil Reno i iz dvorišta skreće desno. Dok je vlasnik automobila shvata da je zvuk koji je čuo bio njegovo vozilo, Uroš već nestaje bez traga. Izlazi na put za Mali Požarevac, gdje ukradeno vozilo ostavlja u blizini spomenika palim borcima, a potom se penje na autoput u blizini rampe i, najvjerovatnije provlači kroz rupu u ogradi.

Zaustavlja taksistu koji vozi ženu iz Smedereva do Uba. Sjeda u automobil i pod prijetnjom bombom, tjera taksistu da odveze ženu u Ub, a potom da njega odveze u selo Vinjište kod Kragujevca. Dok policija uveliko blokira puteve, Uroš uspjeva da prođe neopaženo i stigne u kuću svoje rodbine gdje je, nakon više od osam sati potrage, i uhapšen.

Uroš B. je priveden u Policijsku upravu u Smederevu, gdje ga je saslušao tužilac, a nakon čega mu je određen pritvor.