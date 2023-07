Muriz Memić: Kolić ismijava moje mrtvo dijete, pokušava obmanuti Sudsko vijeće

Dokazni postupak u predmetu protiv optuženih Zijada Mutapa, Alise Mutap-Ramić, Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića okončan je 26. juna ove godine, a danas je u Sudu BiH održano iznošenje završnih riječi.

Nakon ročišta medijima se obratio otac ubijenog Dženana, Muriz Memić.

- Iskreno ne znam da li bi iko bolje. Dodali su novo svjedočenje doktora Kemala Dizdarevića. Ne stavlja se optuženim na teret ubistvo, što je pokušao kreten Kadrija Kolić da obrazloži na svoj način. Žalosno je gubiti vrijeme za njega. Tužioci su sve rekli što je trebalo. Sud očekuje sutra nastavak. Očekujem da budu optuženi, i to najstrožijom kaznom. I to sve zbog načina njihovog ponašanja proteklih sedam godina. Zbog ponašanja kretena Kadrije Kolića sam ja u sudnici već sedam godina. Zbog njega i njemu sličnih. Pokušao je pričati o kantonalnoj presudi, o podmetnutim dokazima… On danas o tome priča, samo što nije rekao da je pogriješio Kantonalni sud i Vrhovni sud – izjavio je Muriz.