Ocu 13-godišnjaka produžen pritvor: Šta je s dječakom koji je pucao u nastavnika

Prema riječima portparola Tužilaštva TK Admira Arnautovića, on se sumnjiči za krivično djelo zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika iz Krivičnog zakona FBiH te neovlašteno nabavljanje i držanje oružja i municije, na osnovu Zakona o oružju i municiji TK.

Iz Centra za socijalni rad su kazali da će dječak sve vrijeme biti pod nadzorom.

Prema nezvaničnim podacima, dječak je upao u probleme nakon smrti majke, a živio je s ocem.

Predviđene kazne

Članom 72. Zakona o oružju i municiji TK, između ostalog, propisano je da će se kaznom zatvora od tri mjeseca do dvije godine kazniti osoba koja bez važeće isprave o oružju nabavi, drži, nosi ili proda oružje ili bitne dijelove za oružje, dok je članom 73. propisano da će se fizičko lice koje nabavi, drži, proda, ili pokloni municiju fizičkom ili pravnom licu koje nema važeću ispravu o oružju kazniti novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM ili kaznom zatvora do jedne godine.

Ispalio četiri hica

Dječak je, kako je “Avaz” ranije pisao, ispalio četiri hica, od kojih je jedan pogodio nastavnika Nedima Osmanovića u vrat. On je, kako tvrde naši izvori, pucao po učionici, a vatru je najprije otvorio kroz vrata. Nikoga od učenika nije ranio, nakon čega se dao u bijeg. Nastavnik je istog dana operiran.