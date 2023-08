Sky komunikacija između Karišika i Ibrinog sina: "Imamo gdje sakriti pare"

Branioci su istakli da ne mogu utjecati na Sky komunikaciju te su se fokusirali na posebne pritvorske razloge. Ukazali su na to da osumnjičeni nemaju namjeru bježati, već i dalje sarađivati, jer im je u interesu da se postupak što prije okonča. Također su istakli da u kućnom pritvoru ne mogu utjecati na svjedokinju koja je navedena da bi trebala biti saslušana, kao i da ne mogu utjecati na analize i vještačenja.

Pašić je istakao da je suosumnjičeni S. A. M. još u bijegu i da 40 policijskih službenika radi na ovom predmetu, te da je veliko pitanje hoće li uspjeti završiti za naredna tri mjeseca, za koliko se traži produženje pritvora.

Kazao je da je tačno da su u ovom predmetu pojedinima izrečene mjere zabrane, da Emina Rogo nije ništa ispričala, ali da je utvrđeno da bi istragu mogli zaštititi i njenim boravkom na slobodi.

Pašić je citirao pojedine dijelove Sky komunikacije između Karišika i Seida Hadžibajrića.

- Sve je on isplanirao, on je MMF i on je dao sredstva - citirao je Pašić, dodavši da je osoba MMF u bijegu.

Kada je pokrenuta istraga u Općini Stari Grad, registrirana je komunikacija:

- Mi i dalje moramo ovako komunicirati, ja tebi, ti njemu. Ne brini se za pare, imamo ih gdje sakriti - citirao je tužilac i dodao:

- Tužilaštvo nije uspjelo pronaći ni 1.000 maraka tog novca koji su Seid i Ibrahim Hadžibajrić dobili. Gdje je taj novac.

On je dodao da Tužilaštvo mora utvrditi ko je Jasmin koji je dobio 50.000 KM za parking.

- Identificirat ćemo sve osumnjičene i završit ćemo istragu - konstatirao je Pašić.

Tužilac je na prethodnom ročištu naveo da je riječ o grupi koja je raspolagala nevjerovatno velikim sumama novca te da je 80 posto novca od parking prostora u općini Stari Grad išlo Hadžibajriću. Novac je, navodno, čuvao kod Karišika, koji ga je u Sky komunikaciji obavještavao da je novac kod drugih ljudi i na sigurnom. Tužilac je naveo da se prljavi novac od narkokartela koji vodi S. A. M., putem fiktivnih marketinških ugovora, "upumpavao" pravnim licima.

Uložio rješenje

Advokat Mirsad Crnovršanin kazao je da su već ranije predali sve notarske ugovore o prodaji nekretnina. On je Sudu dostavio rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH na osnovu kojeg je djelimično ukinuto rješenje Kantonalnog suda kojim su Karišikova imovina i firma date na upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Postoje ugovori

Dobojlić je napomenula da su svi ugovori marketinške agencije Seida Hadžibajrića u laptopu i da postoji uredna dokumentacija o svim ugovorima, tako da ništa nije fiktivno. Ona je konstatirala da bjanko mjenica na tri miliona ne postoji.