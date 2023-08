Aleksandar Đokić, momak koji je vrijeđao Bošnjake: Kajem se zbog svega, najviše jer sam nekima nanio nesreću i zlo

- Kajem se zbog svega, najviše jer sam nekima nanio nesreću i zlo - kazao je Aleksandar Đokić, mladić iz Bijeljine koji je na TikToku vrijeđao bošnjačko stanovništvo u svom gradu.

On je kontaktirao portal "Avaza" kako bi uputio javno izvinjenje.

Bio pod utjecajem alkohola

- Ima svakakvih ljudi, ja to nisam džabe objavio, neki su i meni prijetili. Ja sam samo uzeo da ih malo prepadnem da me neko ne bi napao - naveo je ovaj mladić koji će u avgustu napuniti 18 godina i dodao:

- Nije mi bila namjera apsolutno da ikoga uvrijedim, ja sam i malo popio pa nije ni čudo da sam tako reagirao.

Na pitanje je li to znači da nema oružja, odgovara:

- Ma nemam ništa, policija je pretresla stan, nemam ja oružja, samo kažem da ih uplašim da mene ne bi neko napao u gradu. Zbog svega mi je žao, a najviše radi toga što sam popio i to napravio. Moja maćeha je Bošnjakinja i među prijateljima imam i Bošnjaka i Hrvata - kazao je Aleksandar i dodao da ubuduće neće praviti više ovakve ispade.

Izvinjenje oca

Aleksandrov otac Ljubomir Đokić, kontaktirao je portal "Avaza" te je uputio izvinjenje građanima zbog postupaka svog sina. Kazao je da je njegova supruga muslimanka iz Živinica i da ima tri sina.

- Nisam bio upućen u TikTok dok moja žena nije dobila. Ipak sam ja bivši policajac, sramota me zbog toga što je uradio. Dečko nije loš, ali je i on dobijao prijetnje. Zamolio bih ljude da ga ne provociraju, on nije loš. Ogorčen sam zbog tih izjava, i potrudit ćemo se da se to ispravi - kazao je Ljubomir Đokić.