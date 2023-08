Među ovisnicima i adolescenti: Nema derneka bez punih džepova "boba"

Zavod za bolesti ovisnosti u KS brine se o pacijentima iz ovog, ali i drugih kantona, pa i regiona. U ovoj ustanovi i njenim savjetovalištima i grupama dnevno se zbrinjava do 500 pacijenata ovisnih o alkoholu, drogama ili igrama na sreću. Nažalost, među pacijentima ovisnim o drogama su i djeca od 15 ili 16 godina, koju i roditelji dovedu zbog sumnje da su nešto uzeli.

- Evidentno je da je, ne samo u KS i BiH već i u regionu, kod pacijenata koji se prvi put javljaju na tretman dominantno prisutan amfetamin. Riječ je o psihoaktivnim supstancama koje izazivaju promjene mentalnih i motoričkih funkcija. One stimuliraju korisnika da se osjeća bolje, raspoloženije, da se osjeća snažnijim, potentnijim. Užurban je, pun energije, ima osjećaj da se može uključiti u vanserijske aktivnosti, da je svemoguć - pojašnjava dr. Okić.

Testovi nerijetko pokažu da nije u pitanju jedna supstanca, a ni konzumenti ne znaju šta su tačno uzeli, jer s namjerom da povećaju težinu i više zarade dileri u sastojke uvrste i mrvljeni kafetin, analgin, cedevitu…

Ciljna grupa

- Ciljna grupa su uvijek mladi, jer oni vole da probaju svašta, žele da se dokažu vršnjačkoj skupini, zato što im je to izazov, zato što se vode onim sloganom: “Svi uzimaju, pa mogu i ja”, ili opravdanjem da su to amfetamini, nije heroin. Međutim, od akutne intoksikacije amfetaminima može se umrijeti i to je ono što je zastrašujuće. Neko prvi put može uzeti 2-3 tablete koje mogu izazvati srčani zastoj - naglašava dr. Rasema Okić.

Odgovornost zbog situacije moraju pokazati svi segmenti društva, ali ona je prvenstveno na porodici. Okić kaže da živimo u vremenu kad su roditelji nezaposleni ili prezaposleni, kada ih djeca često doživljavaju samo kao nekog ko treba da ih finansira i kada obaveze prestaju nakon kupovine skupog mobitela.

- Neophodan je razgovor, koji ne treba biti autoritaran, već prijateljski, u kojem svako ima pravo da kaže šta ga muči i šta misli. Prijetnje i zabrane nisu dobre poruke, jer zabranjeno je najslađe. Mislim da roditelji trebaju otvoriti oči i gledati svoju djecu - ističe dr. Okić.

Simptomi koji se mogu uočiti su orošenost znojem, crvenilo u licu, suha usta, glavobolja, povišen pritisak i temperatura, vrtoglavica, nesanica i gubitak orijentacije.

Droga u buretu

U Sarajevu je, prilikom pretresa stana Sanela Karšića, policija zaplijenila više od 20 kilograma droge. Riječ je o spidu, heroinu i marihuani. Osumnjičeni je u stanu drogu držao u buretu. Karišću je nakon zapljene određen pritvor. Pronađena droga u uličnoj prodaji vrijedi 700.000 KM.

BROJKE

52. 989

kilograma amfetamina zaplijenjeno lani u FBiH.