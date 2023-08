Nova verzija ko je pomogao ubici: Da li je rodica otkrila gdje se skriva Nizama?

Ženska osoba koja je u srodstvu sa zvjerski ubijenom Nizamom Hećimović (38) iz Gradačca, otkrila je višestrukom ubici Nerminu Sulejmanoviću (35) gdje se od njega ona skriva s bebom, piše Republika.

Istražitelje zločina je telefon ubice odveo do rodice dok su pretraživali njegove kontakte, pozive i poruke. Ispostavilo se da je monstrum nevjenčanu ženu tražio ne samo na dan masakra, nego i danima prije toga. Zvao je sve njene prijateljice, bližu i dalju rodbinu i išao čak i na njihova vrata.

Rodica je priznala da je ona, kako se ispostavilo bila saradnik ubici, jer mu je otkrila lokaciju nesretne žene, rekavši mu da je ona kod svoje rođene tetke po majci Zijade Vuković Pamuković, ali je kazala da mu je sve ispričala iz straha, a ne svojom voljom.

- Rodica je znala da je Nermin kriminalac, narko diler i nasilnik i plašila se od njega. Iz straha mu je priznala gdje se krije Nezima s bebom. Ispričala je gorko plačući da je mislila da Nermin namjerava da ženu i bebu vrati svojoj kući i da se kaje što je tukao Nizamu bilo kada, te da to nikada više neće ponoviti. Mislila je da će monstrum da se primiri i moljaka ženu da mu oprosti. Ni na kraj pameti joj nije bilo da će da je tuče do smrti i dokrajči hicima iz pištolja - ispričao je izvor ovog medija blizak istrazi.

Bijeg od batinaša

Tetka ubijene žene ispričala je da je Nizama kod nje našla utočište sa kćerkom Lenom bježeći od batinaša koji je i ranije tukao, i da je bila do te mjere oprezna da nije nigdje izlazila kako zlikovac ne bi saznao lokaciju na kojoj se krije. Bila je riješena da zauvijek ode od njega jer više nije mogla da trpi nasilje koje je postajalo sve teže.

- Nizama je bila kao sjenka, utučena i preplašena i nije željela da se vrati kod tog bolesnog nasilnika. Kod mene joj je bilo ugodno jer je moja kuća velika i samo smo u njoj bili sin i ja s njom. Muž mi je u Italiji gdje radi. Skoro nikome osim najuže porodice ona nije otkrila gdje se krije i to je bila velika tajna - ispričala je Zijada ne mogavši od plača i jecaja da nastavi da govori.

Kada je rodica čula strašnu vijest o krvavom piru Sulejmanovića zaledila se od straha jer je postala svjesna šta je uradila. Nije imala snage da bilo kome kaže da je upravo ona Nermina odvela do Nizame, koju je on pretukao pred očima tetića i na silu je odvukao do kola s bebom u naručju. Zatim je odvezao do usamljene vikendice porodice poznatog gradačačkog oftamologa, gdje je na tremu ispred ulaznih vrata koja su bila zaključana, nastavio da zvjerski tuče Nizamu, pa je ubio usput snimajući telefonom njeno mučenje do smrti.

Ranio tečića

Prije nego je ubio Nizamu, monstrum je ranio njenog tetića Nedima Pamukovića koji je pokušao da spriječi da je odvede.

Nakon što je u lokvi krvi ostavio mrtvu Nizamu i bebu da leži pored nje, ubica je likvidirao brata i oca bivše djevojke - Denisa i Đengiza Ondera i ranio njenu majku Harisu. U bijegu od policije ranio je policajca na dužnosti, a kada je shvatio da je opkoljen ubio se pucajući sebi u glavu, ističe Republika.