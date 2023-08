Šta je uzimao pomahnitali ubica Sulejmanović: Anabolici i steroidi plus nasilni karakter, u konačnici psihopata bez emocija!

Osam dana od stravičnog masakra koji je počinio pomahnitali krvnik Nermin Sulejmanović u Gradačcu, istražitelji sklapaju kockice. Ključni je njegov mobitel.

Međutim, šta je to u čovjeku da počini takva zlodjela bez trunke empatije prema svojim žrtvama?

Šta je pospješilo da onako hladnokrvno ubije nevjenčanu suprugu Nizamu, sve to snima uživo na Instagramu, da u lokvu krvi stavi svoje dijete, devetomjesečnu bebu, da onako ubije oca i sina i hladno se odveze do farme u Ledenicu Donju?

Pored debelog kriminalnog dosjea i karaktera lokalnog šerifa u mjestu u kojem se svi njemu moraju sklanjati i davati mu prednost u svemu, a što je Sulejmanović svakako bio, na poticanje prekomjerne agresije, ističe ljekarska struka, utjecali su dakako i steroidi i anabolici koje je konzumirao.

- Nemoguće je imati onakve mišiće bez korištenja tih supstanci odnosno prekomjerne upotrebe. Njihov je rezultat agresija između ostalog. Ne možeš nikada one mišiće napraviti bez prekomjerne upotrebe steroida i anabolika. Naprimjer, ako je 0,2 miligrama doza, oni uzimaju po 10 ili 15 miligrama da bi bili što veći, što bolji, a rezultat toga ti je, da to utiče na mozak. Na to dodajte njegovu prošlost koja nije momka iz biblioteke, nego nasilnika i kriminalca, dobijate psihopatu sto posto - kaže sagovornik "Avaza".