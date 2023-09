Bejza se javila iz bolnice: Sin i ja smo dobro, hvala gospođi koja me je umivala dok sam bila zaglavljena u autu

U Mašinovićima, na putu od Vrnograča prema Bužimu, 29. avgusta dogodila se teška nesreća u kojoj je bilo više povrijeđenih osoba. U nesreći su učestvovali kamion i automobil.



Tri dana nakon nesreće portalu Gpmaljevac.com, javila se vozačica automobila koja je bila u teškom stanju i trenutno se nalazi u bolnici u Bihaću. Njen maloljetni sin koji je također bio u kritičnom stanju, operiran je i trenutno je stabilno.

Voljela bih da mi se gospođa javi

Njeno pismo prenosimo u cijelosti:

- Moje ime je Bejza i javljam se iz Kantonalne bolnice u Bihaću. Molim vas da objavite moju poruku, ja sam žena koja je imala udes sa kamionom u Mašinovićima kod Zborišta. Želim da vam javim da smo u autu bili nas troje, ja, moj sin i moja snaha (od brata žena).

Moj maloljetni sin je sjedio na zadnjem sjedištu i imao je teške povrede, operisan je i sada je hvala Bogu stabilno. Sin i ja smo bili kritično ali hvala Bogu sad smo dobro, snaha je imala lakše povrede i puštena je na kućno liječenje - navela je vozačica i dodala.

- Želim da kažem nešto u vezi nesreće. Doduše više me bole riječi pokvarenih ljudi, koji ne znaju šta se desilo a osuđuju, čast izuzecima. Ovom prilikom želim da se javno zahvalim jednoj gospođi koja ja u tom trenutku naišla autom, i koja mi je pomogla odmah poslije nesreće dok smo čekali Hitnu pomoć i vatrogasce da me oslobode. Bila sam zaglavljena u vozilu, ta žena me je umivala i držala me za ruke kad mi je to najviše trebalo, ja ne znam ko je ona ali prepoznat će se i molila bih je ako ovo čita da mi se javi.

Nažalost nisam mogla izbjeći kamion

- A što se tiče udesa svima koji su očevidci, a bilo je, znaju šta se desilo, mogli su da vide kako se kamiondžija kretao i nažalost ja ga nisam mogla izbjeći i završilo se teškim udesom.

Također bih zamolila i vlasnika kamiona da mi se javi. Ja sam još u bolnici u Bihaću, oporavljam se od teških povreda. Hvala svima koji su nam taj dan pomogli, i hvala vama ako ovo objavite, Bejza Golubić, inače sam iz mjesta Šumatac - navela je u svom pismu.