Adis Džafić prijetio policajcima bombom i dobio četiri mjeseca zatvora

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH okončalo je postupak protiv Adisa Džafića iz Prutača kod Brčkog (21) optuženog da je u oktobru prošle godine u tom naselju nedozvoljeno držao oružje i ozbiljno prijetio policijskim službenicima.

Za krivična djela nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija i ugrožavanja sigurnosti Džafić je pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH pravosnažno osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca, saopćeno je iz brčanskog Tužilaštva.

Adis Džafić je procesuiran jer je 10. oktobra prošle godine u Prutačama kod Brčkog prijetio bombom policijskim službenicima dok su bili na intervenciji zbog većeg broja prijava da je vozeći automobil u tom naselju građanima pravio probleme.

Osjećaj straha



Kako se navodi u optužnici, pošto su policijski službenici došli do Adisa, on im je uputio ozbiljne prijetnje da će ih ubiti i pobiti im porodice i djecu ako ga još jednom zaustave. Nakon što je, zatim, otišao do svoje kuće brzo se vratio s ručnom bombom M-75, govoreći prisutnima da se udalje kako bi je bacio na policijske službenike. Iako su takve prijetnje kod službenika A. L. i S. K. izazvale izražen osjećaj straha i bojazni za vlastitu sigurnost, oni su ga stavili pod kontrolu, uzeli mu bombu iz ruke, te ga lišili slobode.

Tužilaštvo je u skladu sa svojim nadležnostima, a u saradnji s Policijom Brčko distrikta BiH, brzo reagiralo, otvorivši krivičnu istragu i pokrenuvši postupak protiv Džafića.

Priznao krivicu



Za četiri mjeseca Tužilaštvo je već okončalo istragu, podigavši pred sudom, u februaru ove godine, optužnicu za krivično djelo "ugrožavanje sigurnosti". Kako je držao eksplozivne materije čija nabavka građanima uopće nije dozvoljena, Džafić je istovremeno optužen i za krivično djelo "nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija".

U postupku pred brčanskim Osnovnim sudom optužnica je najprije potvrđena, a nakon prihvatanja izjave o priznanju krivice, pravosnažno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od četiri mjeseca. Prije izricanja jedinstvene kazne sud mu je utvrdio pojedinačne zatvorske kazne od tri mjeseca za ugrožavanje sigurnosti, odnosno od dva mjeseca za nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, navodi se u saopćenju.