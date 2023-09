Advokat Radulović za "Avaz": Kolika kazna prijeti Salki Zildžiću

Ljubiša Radulović, advokat u Srbiji uhapšenog zastupnika SDA u Parlamentu FBiH Salke Zildžića, kazao je za "Avaz" da se istraga vodi zbog krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348. Krivičnog zakona Srbije.

Podsjetimo, kod Bakirovog jurišnika je pronađen pištolj kada je prelazio granicu sa Srbijom. Prema tamnošnjem zakonu, Zildžiću prijeti kazna zatvora od dvije do dvanaest godina, što je mnogo strožije regulirano nego u BiH.

Pronađen pištolj

- Zildžić je priznao da je to njegov pištolj i on ima dozvolu za nošenje tog pištolja u BiH, ali je krenuo neplanirano do Bajine Bašte i izgubio iz vida da mu je pištolj u autu. Kao bivšem sudiji meni to djeluje kao uvjerljiva priča. Određen mu je pritvor od 30 dana pa ćemo vidjeti kada se izvrši vještačenje po proceduri da li je pištolj ispravan pa i šta će se narednih dana dešavati - rekao je advokat Radulović.

Na pitanje kako su do sada u Srbiji rješavani ovakvi slučajevi i kakve su kazne izricane, advokad Radulović rekao je da se kazna od dvije do 12 godina može ublažiti, ali ne manje od šest mjeseci zatvora.