Ovo je policajac koji je ubio Mihaelu (21) u Osijeku

Za ubistvo Mihaele Berak (21) iz Osijeka osumnjičen je policajac Marko Smažil (27), a njeni najbliži i dalje traže odgovore. Mihaela je stradala u srijedu oko 22 sata nakon što je u nju iz službenog pištolja hitac ispalio Marko Smažil.

Nemili događaj se odvio u njegovom stanu, a njih dvoje su, kako je preneseno, tek započeli svoju vezu, ali je Mihaela htjela da je prekine, prema navodima njenih prijateljica. Policajac nije odmah prijavio slučaj, već je čekao gotovo dva sata, što je probudilo sumnju kod mnogih. Za to vrijeme je, govore nezvanične informacije, policajac Marko pomjerao stvari po stanu razmještajući ih i pozivao određene osobe.

Ubistvo iz nehata

Utvrđeno je da se radi o nehatu, odnosno da nije bilo namjere, međutim, mnogi ne vjeruju u ovu verziju priče.

- Sve radnje smo proveli temeljno, profesionalno i nepristrano - rekli su iz policijske uprave, piše 24sata.hr.

Početkom sedmice imali su sukob zbog kog je Mihaela, u porukama koje je pisala prijateljici, Marka nazvala posesivnim, poremećenim i manipulativnim, te izjavila kako više ne želi da se viđa sa njim, piše Index.hr.

Iz poruka se saznaje da su se znali vrlo kratko. Intenzivno su se, sudeći iz poruka, dopisivali oko sedmicu dana.

U subotu 9. septembra, prijateljica je primila sljedeću poruku: "Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljan, da sam ja s njim ovo ono srećna, šta ja znam bokte, ko da smo u vezi."

Prijateljica pita: "Ček koliko dugo vi pričate", a odgovor glasi: "Četiri dana."

U porukama se navodi i da je "napravio dramu" i prijateljici ukazuje da mu pogleda Instagram. Ispod te poruke je poslala Markov "Instagram" profil na kom stoji kratak opis: "Never revenge, let them realize!!!" (Nikad osveta, neka sami shvate!!!).

Mijenjao iskaze

- Posvađali smo se jučer i rekla sam da se više ne želim viđati s njim. I onda je on ovo sve napravio - navodno je napisala Mihaela.

Nezvanično se saznaje kako je Marko Smažil nekoliko puta tokom saslušanja mijenjao iskaze, počevši od toga da se djevojka sama ubila, da se on u tom trenutku tuširao, pa onda da se ispaljenje metka dogodilo slučajno.

Policija ga je zbog toga prvobitno teretila za teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti. Tek poslije je Županijsko državno tužilaštvo njegov zločin okarakterisalo kao ubistvo.

Osiječka policija nije htjela da se izjasni da li ima saznanja o objavljenim porukama, koje su primili dan nakon ubistva, i kako utiču na utvrđivanje okolnosti i motiva smrti mlade djevojke, ali su u petak odlučili da privedu Smažila sudiji istrage pod sumnjom da je počinio teško krivično djelo dovođenja u opasnost radnjom uzrokujući smrt druge osobe.

Odnosno, terete ga za nemarni postupanje službenim pištoljem koji je uzrokovao nečiju smrt.