Ukinuta presuda Eldinu Hodžiću koji je u Sarajevu ubio suprugu Almu Karić: Pucao joj u potiljak

Eldin Hodžić je već nakon trećeg mjeseca od vječanja u januaru 2017. godine počeo sa psihičkim i fizičkim zlostavljanjem supruge koja se na kraju s djetetom odvojila od njega i otišla roditeljima. U policiji i Centrima za socijalni rad postoje brojne prijave koje je podnosila protiv svog supruga, zbog čega je njemu dva puta Općinski sud izricao mjere zabrane približavanja, praćenja i kontaktiranja supruge, a i novčano je kažnjen.

On se na sve to oglušio i nastavio sa uhođenjem u zlostavljanjenjem sve do 4. jula 2021., kada ju je usmrtio.