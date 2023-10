Emin Mustafić je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio Ismara K., nakon čega je uhapšen.

On je od ranije poznat policiji. Naime, on je 2020. godine, zajedno sa Amirom Mujićem, snimao premlaćivanje jedne osobe, a onda je nakon toga zlostavljao i psa, pa sve to podijelio na društvene mreže.

No, kako saznaje "Avaz" on je imao tešku životnu sudbinu. 2013. godine njegov otac Fehim je ubio njegovu majku Suadu ispred dvorane Mejdan u Tuzli.