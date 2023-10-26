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AKCIJA MUP-A KS

"Avaz" saznaje: Uhapšen bjegunac Amar Šljivo, za kojim je tragao Interpol

Šljivu je Sud BiH osudio na dvije godine zatvora zbog neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene

Amar Šljivo. Avaz

E. T. - M. Aš.

26.10.2023

MUP Kantona Sarajevo jutros je uhapsio Amara Šljivu, iz Sarajeva, osuđenog bivšeg specijalca Federalne uprave policije, saznaje nezvanično portal "Avaza". 

Za Šljivom je bila raspisana međunarodna Interpolova potjernica. 

Šljivu je Sud BiH osudio na dvije godine zatvora zbog neovlaštenog prometa oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene.

U istom predmetu i za ista krivična djela Adis Ramić iz Visokog te Osman Abdel Salam iz Bejruta, državljanin Švedske, osuđeni su na po tri godine zatvora.

Oni su pali u akciji kodnog naziva „Benelux“ koju su izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). Istražitelji su utvrdili da su njih trojica pokušala krijumčariti eksplozivne naprave u Švedsku.

# SARAJEVO
# MUP KS
# AMAR ŠLJIVO
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