Taksista šest i po sati bio taoc masovnog ubice Uroša B.: "Trudio sam se da što manje pričam sa njim"

Navršava se šest mjeseci od stravičnog masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Tog dana dva sela kod Mladenovca i Smedereva, kao i čitava Srbija, zavijeni su crno, ugašeno je devet nevinih i mladih života, a 12 ljudi je teško povrijeđeno.

Spisak žrtava pomahnitalog Uroša B. (21) samo pukom srećom nije postao veći za još dvoje - taksistu D. A. i njegovu putnicu J. A., koje je on u noći masakra oteo i praktično držao kao taoce. Ovo dvoje hrabrih ljudi, koji su se našli oči u oči sa monstrumom i to samo trenutak pošto je napravio pokolj, ključni su svjedoci u istrazi protiv Uroša B. koju je vodilo Više javno tužilaštvo u Smederevu i koje je sredinom oktobra podiglo optužnicu protiv njega.

Detaljno opisao susret sa ubicom

Kako Kurir saznaje, taksista iz Smedereva, D. A., detaljno je opisao svoj susret sa naoružanim i opasnim mladićem, koga je u tom trenutku jurilo više od 600 policajaca, ne znajući na koju je stranu otišao i da li je još negdje, sem u Duboni i Malom Orašju, posijao smrt. D. A. je sa Urošem B. proveo šest i po sati u svom automobilu "ford fokus", i kako je ispričao u istrazi, trudio se da sa njim što manje priča, kako ga ne bi iznervirao i izazvao da ga ubije.

Životna drama D. A. je počela 4. maja uveče na naplatnoj rampi Mali Požarevac, gdje je u kolioni vozila čekao na rampi. U autu mu je bila mušterija J. A., koja je sjedila na zadnjem sjedištu i koja se uputila u selo kod Uba.

- Taksista je 4. maja radio popodnevnu smjenu, a oko 23 sata iz njegovog dispečerskog centra došao mu je poziv da ima vožnju. Kada je došao na adresu sačekala ga je djevojka J. A. koju je trebalo da preveze do mjesta kod Uba - kaže dobro obaviješten izvor Kurira i dodaje da je mušterija tada navela da nema telefon i zamolila taksistu da joj pozajmi kako bi se javila vjereniku.

Kada su bili kod naplatne rampe Mali Požarevac, ispred njih su bila četiri automobila, a uočili su navodno i nekoliko policijskih patrola. U tom trenutku u njihovo vozilo ušao je Uroš B.

Sjeo pored djevojke i odmah zaprijetio

- Ubica je ušao u taksi sa torbom u ruci i sjeo pored devojke. Odmah im je zaprijetio "da će ih pobiti ako urade nešto što on ne želi, jer ima bombu" - kaže izvor i dodaje da je Uroš B. tada djevojci pokazao eksplozivnu napravu.

Taksista je, navodno, iako uplašen za svoju i bezbjednost mušterije, poslušao naređenja mladića i bez problema su prošli naplatnu rampu, iako je policija bila na korak od njih.

- Ubica je bio veoma uznemiren, djelovalo je unezvjereno i rekao je: "Pobio sam sada 20 ljudi i to zašto što su maltretirali mog oca". Taksista je rekao da je pomahnitali Uroš B. pominjao i neki oduzet stan u Beogradu, kao i da su oni žrtve. Rekao je i da je automtsku pušku kojom je ubio ljude bacio i da je policija nikada neće naći, dok mu je pištolj ispao u autu koji je bio ukrao da bi pobjegao do Malog Požarevca. Potom je uslijedila njegova konstatacija: "Ili će me policija ubiti ili ću se sam raznijeti bombom!" - rekao je, navodno, u istrazi taksista, i dodao da je odlučio da radi sve što mu Uroš B. kaže kako ne bi aktivirao bombu u autu i ubio ih sve troje.

Kako dalje kaže izvor Kurira, taksista je tokom traumatične vožnje pokušao da ubijedi Uroša B. da odvezu prvo djevojku na odredište. Govorio mu je da to treba da urade kako niko ne bi posumnjao da se nešto sumnjivo dešava.

Vožnja seoskim putevima do Kragujevca

- U toku vožnje vjerenik mušterije je zvao taksistu da vidi dokle su stigli, a osumnjičeni im je tada zaprijetio. Djevojci je dozvolio da se javi i upozorio je: "Pazi šta pričaš, bolje bi vam bilo da me slušate!" - prepričava izvor dramatične trenutke.

Prije nego što su stigli u selo kraj Uba, Uroš B. je djevojci još jednom zaprijetio da ne smije da ga prijavi.

- Kada su došli u selo vjerenik je izašao da plati taksi račun, ali djevojka i taksista su samo šutali. Nakon što se nesrećni čovjek vratio na mjesto vozača Uroš je i dalje sjedio na sjedištu iza njega i oduzeo mu mobilni telefon - kaže izvor:

- Rekao mu je da uključi navigaciju i da ga vozi do Kragujevca, ali da ne smije da ide autoputem zbog policije, već seoskim putevima. Pošto im je nastalo goriva, stali su na pumpu kod Mionice. Ubica je sve vrijeme iz kola nadgledao taksistu kako se ponaša i da li će ga prijaviti.

Nakon što je vidio da ga taksista nije ugrozio, nastavili su vožnju do Kragujevca.

- Tokom vožnje Uroš je govorio da je svjestan šta je uradio, da zna da je pobio ljude - navodi sagovornik:

- Kada su stigli u selo kod Kragujevca oko 5.30 sati, Uroš je rekao taksisti da isključi navigaciju, vratio mu je telefon i rekao da ne smije da ga prijavi. Taksisti je tražio i 3.000 dinara koje mu je ovaj dao. Uzeo je pare, svoju torbu sa bombama i rekao da dalje nastavlja pješke - kaže izvor.

Uroš B. je ubrzo nakon toga uhapšen u kokošinjcu svog ujaka G. G. u selu Vinjište.