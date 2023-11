Edin Tule, koji je prijetio supruzi da će je silovati i baciti pod voz, tvrdi da je sve bio eksperiment: Niko mu nije povjerovao

No, niko mu nije povjerovao.

Samoprozvani teolog i psiholog Edin Tule iz Sarajeva danima je na društvenim mrežama prijetio supruzi Aidu, tvrdio da je drži vezanu, da je planira silovati i baciti pod voz, prijetio i funkcionerima NIP-a, a nakon što se kompletna javnost digla on je napisao da je to bio samo jedan "eksperiment".

Kaže da ni nakon "15 sati potjere, Raminih helikoptera, SIPA-e, MUP-a, FUP-a, Interpola mahaluša, sihibarskih vidovnjaka i gatara, država nije uspjela locirati gdje se nalazi Aida Tule".

- Nakon što sam uvidio količinu kolektivne emocionalne neinteligencije oličene u najprizemnijem govoru mržnje, osude, histeričnog likovanja, gejzira zluradosti i zapjenjenosti medija, državnih organa reda, IZ-a ali dobrog balkanskog čovjeka i naloženosti da spale navodnog otmičara (mene E.T.) skratio sam vam svima muku i poslao medijima informaciju o lokaciji našeg doma u Sarajevu. Detaljno istraživanje će biti poklonjeno mom Balkanu u formi najavljene knjige kao još jedno ljubavno pismo i dokaz da sam vas jednom iskreno volio. Tražim oprost od iskrenih prijatelja koji su jučer cijeli dan osjećali veliku uznemirenost i zahvaljujem im na nastavku povjerenja u mene i moj rad. Volim vas do neba i nazad. Preporučujem instant ostavke svih rukovodioca državnih organa koji su neuspješno učestvovali u pokrenutoj potjeri pronalaženja navodno otete i zatočene uvažene članice NIP-a jer su nesposobni što je kristalno jasno demonstrirano, a bit će i potvrđeno najavljenom naučnom studijom. Ne znate s kim imate posla. Do slijedećeg eksperimenta, Vaš vječni prijatelj i prvi džentlmen Balkana, Edin Tule. P.S. Stanje je alarmantno, nemate puno vremena. Pokrenite se dobri ljudi, krenite jedni prema drugima i razgovarajte za početak - naveo je Tule.

Podsjećamo, kako je jučer portal "Avaza" objavio on se nalazi u Švicarskoj.