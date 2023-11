Salih Talo: Moje dijete je već godinu žrtva vršnjačkog nasilja, stalno ga tuku, psihički je slab

Razgovarali smo sa Salihom Talom, ocem učenika koji pohađa Osnovnu Školu „Rešad Kadić“ Džemilić Planjama kod Tešnja, koji tvrdi da je njegovo dijete već godinu dana izloženo vršnjačkom nasilju. Tvrdi da je sve eskaliralo u srijedu 22.11. kada je dijete iz škole došlo sa povredama glave i slomljenim naočarama pošto je pretrpilo nasilje od jednog učenika starijeg razreda.

- Već godinu dana doživljala nasilje od strane jednog učenika koji je peti razred. Moj sin je četvrti razred. Ja sam pokušao to da riješim još prošle godine sa ocem djeteta koje maltretira moje dijete, ali bez uspjeha. Sa njim se nije moglo pričati. Išao sam pedagogu i direktoru škole, oni su me saslušali i rekli su da učeniku koji mi maltretira dijete ne mogu smanjiti vladanje, niti ga izbaciti iz škole. Tražio sam da ga puste bar 15 minuta ranije iz škole, ali mi ni to nisu mogli omogućiti. Rekli su mi da ne mogu ništa, jer se nasilje dešava van dvorišta škole. Moje dijete je slabo i bolesno, ima problema sa srcem i astmu. U srijedu je došao kući blatnjav, polomljenih naočara, sa lakšim tjelesnim povredama. Bilo je modrica. Prvo sam nazvao pedagogicu, ona me je saslušala i rekla da ne odgovaraju za dijete mimo kruga škole.

Ovo se desilo u dvorištu škole. Uputili su me u hitnu pomoć i policiju koja je napravila zapisnik. Zapisnik ću dobiti u utorak. Policija je sa s njihove strane riješila stvari. Zvao sam i ministarstvo obrazovanja i poslao sam im pismo, slao sam i prije, ali nije bilo pomaka. Prijavio sam i Centru za socijalni rad, ali me od srijede niko nije nazvao. Bio sam i kod načelnika, na mnoga vrata sam zakucao. Gurkanja u školi ima, ali dijete stalno tuku.

Prošle godine ga je istuklo njih 15. Ja sam pozvao roditelje te djece, odazvali su se i riješili smo to, sem roditelja dječaka koji ga je istukao u srijedu. Sin mi je psihički slab. Ne smije u školu, ne smije u trgovinu. Čak je i pao na času. Učiteljica je radila sve što je mogla, ali ona se tu najmanje pita - kaže Salih Talo za portal "Avaza".

Zbog nemogućnosti da riješi ovaj problem, otac maltretiranog dječaka pozvao je medije sutra u 7.00 sati ispred škole da im se obrati.

- Ja sam najavio na Instagramu događaj. Nemam finansije za advokate. Pozvao sam i roditelje i sutra ću u 7.00 sati povesti svoje četvero djece da pokušam riješiti ovaj problem - kazao je Talo.