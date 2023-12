Kada će Tužilaštvo KS reagirati zbog učenja Elvedina Pezića: Na internetu obučava muškarce kako da tuku žene

Daje opravdanje

- Kad dođe udarac, onda je to odgojni udarac, ne iskazivanje srdžbe. To je udarac koji ne ostavlja trag. To je udarac koji ne ostavlja masnice. Udarac koji izbjegava lice. Taj udarac pokazuje ženi i kaže: „Vidi dokle si došla kad ne možemo riješiti problem niti razgovorom niti uskraćivanjem intime. Dovodiš me do toga da moram pribjegavati metodi udarca“ - naveo je Pezić.

Svojim stavovima Pezić otvoreno poziva muškarce na nasilje nad ženama, dajući im čak opravdanje za takvo ponašanje, kao da je žena njihova svojina i nema nikakvih prava.

Postavlja se pitanje kada će Tužilaštvo Kantona Sarajevo reagirati u vezi s ovakvim otvorenim huškanjem na nasilje.