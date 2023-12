Kako je strojarski tehničar iz Klobuka postao najtraženiji hrvatski bjegunac

Vlado Brkić iz Hrvatske je sa za sada nepoznatim osobama nadimka i kodnih imena "Messi" i "No name/Bambi" i "Master Yoda"2 dogovorio preuzimanje velikih količina kokaina na tačno određenim lokacijama obale Kolumbije...", opis je iz USKOK-ovog rješenja o istrazi situacije u kojoj se navodno prije dvije godine našao Vlado Brkić, 56-godišnji nezaposleni strojarski tehničar s posljednjom adresom na splitskom Žnjanu. Policija ga u oktobru ove godine na toj adresi više nije zatekla. Za Brkićem je raspisana potjernica, ali do danas nije prešao hrvatsku granicu, piše Jutarnji list.

Brkićevog prijatelja Nenada Petraka turska je policija uhapsila prije desetak dana u Istanbulu, a sumnjiče ga, zajedno s Brkićem, za navodno učestvovanje u međunarodnom narkokartelu koji je gotovo tonu kokaina prebacio iz Južne Amerike u Evropu. Riječ je o količini koja na ilegalnom tržištu, prema rješenju o istrazi, vrijedi najmanje 34,3 miliona eura. Petrak je pronađen i uhapšen, nakon što je u oktobru 21 njegov saradnik završio iza rešetaka, a gdje je Brkić, još se ne zna. Jutarnji list je 26. novembra objavio članak pod naslovom "Istanbulska veza balkanskog kartela" s, među ostalim, Brkićevom fotografijom na naslovnici, a dva dana kasnije prozvani šesti okrivljenik iz najnovije USKOK-ove istrage Brkić oglasio se putem intervjua u sedmičnom listu Nacional.

Tim putem je poručio, među ostalim, kako nije u bijegu te da mu "smješta ekipa iz Plaze". Na naslovnici je objavljeno kako je u tom razgovoru rekao da je "čuo snimku na kojoj Pripuz govori ko je minirao auto Nini Paviću (bivšem vlasniku Jutarnjeg lista) i ko je pretukao novinara Miljuša (novinara Jutarnjeg lista koji je i pisao spomenuti članak)". U tom intervjuu, koji je vodio glavni urednik sedmičnog lista Nacional Berislav Jelinić, Brkić je izjavio da postoji snimka na kojoj ekipa iz Plaze navodno sve to otkriva. No, istovremeno u tom javnom istupu Brkić odbacuje sve što mu USKOK stavlja na teret i zapravo se obračunava, kako sam kaže da ih voli nazivati, s "družbom Pere Kvržice iz Plaze" koja je, otkriva, Miroslavu Kutli otela radijske postaje, pa sada, smatra, smještaju i njemu.

Kako bi se rasvijetlile sve okolnosti o Vladi Brkiću, Jutarnji list je pokušao razgovarati s brojnim akterima ove situacije - od samog Vlade Brkića, preko Miroslava Kutle, "ekipe iz Plaze" i Berislava Jelinića, do Brkićeva brata, pa i drugih iz Brkićeve blizine. Do samog Vlade Brkića nisu uspjeli doći, a urednik Nacionala Berislav Jelinić nije želio ovom prilikom ništa komentirati. No, uspjeli smo stupiti u kontakt s Kutlom, Nikicom Jelavićem, Brkićevim bratom, pa i nekim ljudima iz njegove blizine koji su željeli ostati anonimni.

Niko ne zna gdje je

Uglavnom, niko ne zna gdje je trenutačno Vlado Brkić, Kutle otkriva da je otišao "poslom po svijetu".

- Pa nisam ja neki od ex-jugoslavenskih generala da bih bježao. Otputovao sam par sedmica prije nego što je cijeli slučaj dospio u javnost, pa ne znam kako ja to onda bježim ako sam ranije otišao svojim poslom, koji još nisam završio...", izjavio je Brkić u Nacionalnu 28. novembra ove godine. Desetak dana kasnije, u četvrtak 17. decembra, pitao je Jutarnji list njegovog advokata Marka Markića gdje je Brkić te je li mu poznato kad bi se mogao pojaviti pred hrvatskim istražiteljima, međutim odgovorio nam je da ne zna te dodao: "A i da znam, ne bih vam rekao".

U kuloarima se, pak, mogu čuti razne spekulacije da je Brkić vjerovatno u Bosni i Hercegovini, a ima i onih koji sumnjaju da je navodno već otputovao u smjeru Južne Amerike. No, to su sve neprovjerene informacije, međutim njegov prijatelj i saradnik, poduzetnik Miroslav Kutle također nam je potvrdio da Brkić nije u Bosni i Hercegovini.



- Vlado je u svijetu po svojim poslovima. U BiH je boravio isključivo zbog bolesne majke - kaže Kutle, a na pitanje je li mu poznato da je Brkić otišao put Južne Amerike, uzvraća: "Ne znam gdje je tačno, ali znam da je otišao puno prije nego što se otvorila ova afera".

Kutle kaže da se s Brkićem sprijateljio posljednjih godina, kada je boravio u BiH upravo zbog bolesne majke.

- Vlado je principijelna osoba, nikad nije uzeo cigaretu u usta, nikad nije popio alkohol, nije se drogirao i nikad ne bi radio s drogama, to svi koji ga poznaju znaju. To pouzdano znam, a to zna i policija i hrvatske službe. Riječ je o čovjeku s jasnim stavovima i izgrađenim karakterom, čini mi se da ta istraga ima drugu pozadinu - govori Kutle, a Brkić u posljednjem intervjuu u sedmičnom listu Nacional upire prstom u ekipu iz Plaze, što potvrđuje i sam Kutle.

- Na zadnjem razgovoru s organizacijom iz Plaze, u Banjoj Luci, oni su rekli, negdje u februaru 2020. godine, da ih ja javno blatim pa da neće sa mnom pregovarati. Predložili su da Brkić pregovara u moje ime, osobno sam se s tim složio i Vlado je zaista išao na tri, četiri, pet pregovora, imam sve dokumentirano, nešto pismeno, nešto usmeno. U prvoj fazi su ga pokušali kupiti, a kasnije, prema njegovim informacijama, u dva, tri navrata pokušali su organizirati likvidaciju, što naravno isto nisu uspjeli - tvrdi Kutle.



Jelinić bez komentara

S obzirom na te optužbe stupili su u kontakt i s "ekipom iz Plaze", odnosno Nikicom Jelavićem koji je ovom prilikom pristao na razgovor, ali samo na temu Vlade Brkića. Protiv Jelavića i Zorana Pripuza, podsjetimo, prije dvadesetak godina vodio se postupak kao pripadnika takozvane zločinačke organizacije, koji je u konačnici završio 2002. godine zaključkom da organizacije nije ni bilo. Pripuz se ovih dana opet našao u problemima sa zakonom te je nedavno izašao iz pritvora zbog afere s bespravnim kampom na Murteru. Jelavić, pak, ne želi odgovarati na pitanja, a niti javno polemizirati s Kutlom i Brkićem.

- S Brkićem nisam ni u kakvom odnosu, znam ga godinama. Jelinić u člancima ne preza iznositi konstrukcije za koje tereti nas, a bez relevantnih dokaza. Posljednji primjer je ubistvo Tomislava Sablje, kad je Nacional pokušao plasirati konstrukciju i povezati nas s njegovim poslovima. Nazvao sam Jelinića u maju ove godine da ga pitam u čemu je problem. Našli smo se i razgovarali, pitao sam ga tada je li nečiji glasnogovornik i koji je njegov cilj. Pitao sam ga zašto me stavlja u neke konstrukcije s kojima nemam nikakve veze. I razgovarali smo tada o Brkiću, potvrdio mi je tom prilikom da su veliki prijatelji, a i mom kumu Pripuzu je isto tako jednom prilikom rekao da njega istina ne zanima. Pa sam ga onda lijepo pitao koji je njegov interes - kaže Jelavić i dodaje:

- Kako se u posljednje vrijeme, kad se počela raspetljavati ova priča o Brkiću, prisjetio da ga je još pokojna Jasna Babić pitala o odnosu Brkića i Jelinića. Sreo sam je jednom prilikom, i to još prije nego što je zbog bolesti završila u kolicima, rekla mi je tada da više nije u Nacionalu i pitala me za Brkića. Rekao sam da ga znam, ali da nije neki bitan lik. Bio sam dobar s Jasnom Babić, pisala je knjigu o "zagrebačkoj mafiji", bili smo na promociji te knjige, znali smo se družiti, i kaže ona meni tada da nije mogla vjerovati do koje mjere je Jelinić fasciniran Brkićem. Jasna mi je tada rekla: "Pa on je zaljubljen u njega". To mi je tom prilikom bilo smiješno jer kako je moguće da je odrasli čovjek nekim fasciniran? Lično mi je samo Mate Parlov bio idol, i to u mladosti, kad sam se bavio boksom. Tada mi to nije bilo važno, ali otada znam da su dobri.

Pokušao je Jutarnji list na sve to dobiti komentar i samog Berislava Jelinića, ali nije želio ništa reći.

Ko je Vlado Brkić?

Međutim, ko je uopće Vlado Brkić, tip koji se godinama spominje kao akter na toj sceni, dok se u široj javnosti o njemu zapravo malo zna. Rođen je, naime, 1965. u selu Vodice, kod Klobuka (BiH), osnovnu i srednju školu završio je u Ljubuškom. Prema podacima iz jednog drugog sudskog spisa, 2020. godine imao je prebivalište u Zagrebu. Također se u tom spisu navodi da je po struci strojarski tehničar, da je nezaposlen i da nije prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Više od dvadesetak godina Brkić je živio u Zagrebu, i to u braku sa A. Brkić, koja ga je i upoznala s ekipom iz Nacionala, odnosno Ivom Pukanićem. Svojevremeno su u Zagrebu držali butik s odjećom te je u jednom trenutku Brkić bio registriran kao direktor i osnivač tvrtke V.B.R., koja je ugašena 2012. godine.

Otkad se pojavio u Zagrebu, u gradskim kuloarima povezivan je s podzemljem, a poznate su bile i njegove kumske veze s Ljubišom Buhom zvanim Ćume, jednim od vođa srbijanske mafije i predvodnikom tzv. surčinskog klana, kojega i sam Brkić spominje u tom ranije spomenutom sudskom predmetu. Brak je počeo pucati taman u vrijeme kad je Brkić uhapšen u Amsterdamu.

- Po izlasku iz zatvora u Austriji, dakle u ljeto 2011. godine, stao mu je posao, a po nastanku problema u poslovanju, koje je dotad išlo jako dobro, s novcem mu pomažu prijatelji Ćume iz Beograda i Predrag Mijatović, dajući mu onoliko koliko kaže da mu treba za posao, za putovanja, da pokuša nešto pokrenuti i to mu daju onda kada im kaže da mu treba, s time da obojica znaju da ne zna koliko mu zapravo treba u njegovom poslu i daju mu koliko traži - navodi se Brkićev iskaz u tom sudskom spisu iz 2020. godine.

Hapšenje Nenada Petraka

U najnovijem USKOK-ovu rješenju o istrazi evidentno je da istražitelji sumnjaju kako je upravo Brkić bio navodno glavna veza za nabavu kokaina u Kolumbiji za ekipu koju je organizirao Petrak.

- Nenad Petrak je potom dao upute Tomislavu Miletiću i Andriji Juraniću da pronađu posadu jedrilice koja će na točno određenom mjestu u Južnoj Americi i po njegovim uputama i uputama Vlade Brkića preuzeti naručene velike količine kokaina, pa je Juranić kao skipere našao ostale kao mornare i ujedno članove posade jedrilice, i to nakon što su pristali za cijenu od 8 posto od vrijednosti količine kokaina koju trebaju prevesti - stoji u rješenju o istrazi, koje se velikim dijelom temelji na prepisci iz aplikacije Sky ECC, koja je služila pripadnicima kriminalnog miljea za sigurnu, barem su tako mislili, komunikaciju. Ta aplikacija koristi se tako da se instalira na određeni mobitel, ne može na svaki, a plaćalo se njezino korištenje, i to ne male iznose, ovisno o periodu. Uglavnom, njoj se pristupa s posebnom šifrom, a pojedinci se u prepisci koriste kodnim imenima. Brkić se u toj prepisci, prema rješenju o istrazi, navodno nazivao "MCC Barca", iako on u spomenutom intervjuu u sedmičnom listu Nacional tvrdi da "tu aplikaciju nije nikad koristio".

- Čuo sam kako smatraju da sam koristio aplikaciju Sky te da sam povezivao razne ljude koji su također koristili istu aplikaciju s raznim kodnim imenima. Koliko mi je rečeno, zasad se ne može vidjeti na čemu tužitelji uopće baziraju to što tvrde da baš ja koristim tu aplikaciju s baš tim nekim kodnim imenom koje mi pripisuju - govori Brkić u Nacionalu.



Mirjan Brkić: Brat i ja smo dva različita svijeta

U rješenju o istrazi za sve je okrivljenike razjašnjeno zbog kojih sve informacija određeno kodno ime povezuju s nekim pojedinačno, a to su primjera radi fotografije dokumenata koje su oni međusobno razmjenjivali ili fotografije djece, ili članova svoje porodice, osim u Brkićevu slučaju. No, Brkić u tom intervjuu, primjera radi, potvrđuje prijateljstvo s Petrakom.

- Nije sporno da je Petrak moj prijatelj te da poznajem cijelu njegovu porodicu. Poznajemo se dugo, upoznali smo se prije dosta godina u Austriji preko zajedničkog prijatelja. Petrak je dobar čovjek. Koliko znam, bavio se raznim poslovima. Posljednje tri i pol godine proveo sam u Hercegovini pa se nisam raspitivao o tome čime se Petrak bavi. Poznajem ga kao poduzetnika - govori Brkić za Nacional.

Međutim, zanimljivo je da je Brkić bio prijavljen na adresi u Splitu, u zgradi do one u kojoj je prijavljen i Petrak i njegova porodica, pa se postavlja pitanje kako to da se baš nisu ni sreli posljednjih godina. Riječ je o adresi na kojoj je Brkića tražila i policija, ali u zemljišnim knjigama niti jedan stan ne glasi na njega. Svojevremeno je bio prijavljen i u Zagrebu na adresi u Heinzelovoj, u zgradi u kojoj jedan stan glasi na suprugu Brkićevog brata koji, pak, u Makarskoj i Zagrebu ima uspješno razgranat biznis u sektoru graditeljstva i ugostiteljstva, a i u atraktivnoj zagrebačkoj Babonićevoj nedavno je krenuo u veliku graditeljsku investiciju.

Kontaktirali su i Brkićeva brata Mirjana Brkića, koji tvrdi da s njim posljednjih deset godina nema baš nikakav kontakt.

- Volim ga kao brata, ali mi se ne sviđa sve ovo što čitam. Nemam nikakav niti privatni niti poslovni kontakt s njime, osim što ga viđam na porodičnim okupljanjima. U zadnjih 10 godina jako rijetko smo se vidjeli, a sreli smo se prije par mjeseci kada nam je umrla majka, tada sam ga vidio doma kod nje i na sprovodu, ali ništa nismo razgovarali van toga. Svi koji nas poznaju, znaju da smo dva potpuno različita svijeta te ja ne znam ništa o njegovim poslovima niti o ovome što se piše i na to nemam nikakav komentar - rekao je Mirjan Brkić.

Iako nikome iz Brkićeve blizine s kojima smo razgovarali nije jasno kako se on našao u tom kontekstu, treba podsjetiti da je Jutarnji list 2007. godine pisao kad je Brkić bio uhapšen u jednom amsterdamskom kasinu po nalogu austrijskog Interpola. Austrijska je policija tada, naime, godinu dana ranije raspisala međunarodnu tjeralicu za Brkićem zbog učestvovanja u krijumčarenju automobila. No, i tada se spominjalo da je u pozadini cijelog slučaja navodno razbijanje kokainske rute koja je od Južne Amerike vodila prema zapadnoj Europi.

Ovaj put Brkića se sumnjiči upravo za to da je navodno dogovorio isporuku kokaina, a on u intervjuu u Nacionalu poručuje: "Za svaki gram droge koji sam eventualno krijumčario, neka mi dosude godinu zatvora". Ali ni Brkić, pa ni Petrak, nisu imali pojma da protiv njihovog narkokartela već duže sarađuju hrvatski i turski policijski agenti za droge te da su ih targetirali u operaciji kodnog imena "Cartel-2" i "Operacija Adriatica".

"Momak iz Splita"

Brkić se u istrazi tereti da je učestvovao u krijumčarenju gotovo tone kokaina i bio osoba koja je s dobavljačima droge iz Južne Amerike te nekim poznatim članovima tzv. balkanskoga narkokartela ugovarala kupnju i preuzimanje pošiljke od 905 kilograma kokaina, koje je španska policija zaplijenila na jedrilici Majic u septembru 2020. godine u vodama kraj Kanarskog otočja. Premda se organiziranje pošiljke stavlja na teret prvoosumnjičenom Zagrepčaninu sa splitskom adresom Petraku, iz podataka koje je policija prikupila može se zaključiti da je Petrak preuzimanje kokaina dogovorio upravo navodno preko Brkića. Kao što je poznato, istražitelji su prikupili glavne dokaze za ovu akciju rekonstruirajući razgovore koji su prije dvije godine vođeni preko kriptirane aplikacije SkyECC. Tako su uz ostalo zaključili da je pin ESJTJ5 bio Brkićev te da je s njim komunicirao Petrak, poslavši mu glasovne poruke.

- Ovo je sada prvi termin za primopredaju i Crnogorci su teški u dogovorima, pa se svi moramo držati plana - poručio je Petrak svojem sugovorniku pod pinom ESJTJ5, za koji istražitelji sumnjaju da je Brkićev. Sumnjaju i da se izraz Crnogorci odnosio na pripadnike ozloglašenog crnogorskog kavačkog klana, poznatoga po nizu likvidacija širom svijeta.

Policija i USKOK, naime, rekonstruirali su i razgovore koje je Miroslav Starčević zvani Đeneral, jedan od pripadnika klana koji je u svibnju ove godine uhapšen u Srbiji, vodio na SKY-u s nepoznatom osobom pod šifrom DD i u kojemu spominju da je "momak iz Splita preko Barce dao jedrilicu Žutome". Istražitelji sumnjaju da je "momak iz Splita" Brkić, a Žuti, pak, šef kavačkoga klana Radoje Zvicer kojega godinama neuspješno traži Interpol.

Brkića je nedavno u intervjuu na N1 televiziji spomenuo i odbjegli poduzetnik Kutle, koji je rekao da ga je opunomoćio kao posrednika za razgovore sa Zoranom Pripuzom jer je smatrao da mu je Pripuz oduzeo nekoliko radijskih postaja. S tim u vezi bio je ispitivan u splitskoj policiji u veljači prošle godine.

Na tu temu pokušali su istražitelji ispitati i Nikicu Jelavića.

- Pa zvali su me čim je Miroslav (Kutle) krenuo sa svojom pričom. Ali nema šanse da s njima razgovaram. Vodi me, hapsi me, nikakav problem, ali ja uopšte nisam želio razgovarati o njemu jer me ne zanima. Ali Nacional je sad to pitanje s Kutlom digao na najviši mogući nivo, pa mi logika govori da valjda u tome ima nekakav interes. Znam od ranije koliko je povezan s Brkićem, ali kakvi su njihovi dogovori ne znam, niti me zanima. Hrvatska je mala i ko doživi 50 godina, zna skoro pa sve, a meni se ljudi vole ispovijedati. Znam i od bivše Brkićeve supruge s kojom se poznajem 40 godina da su njih dvojica dobri - priča Jelavić i dodaje:

Sporna snimka

- Vlado je dolazio tu (u Kvaternik Plazu) da kao nešto priča, ali ne želim ulaziti u njihove interese, to me ne zanima. To je njihova priča, neću to komentirati. Miroslav je tamo gdje je, Vlado možda nije kriv i lijepo je od Jelinića da se ne odriče prijatelja u nevolji i to je korektno, pa mu je dao naslovnicu da se brani na način da govori laži i neistine o nama, ali neka onda i napiše u kakvom su odnosu. Otkad sam izašao iz Remetinca kad smatram da nešto nije u redu nazovem urednika ili novinara, ali s argumentima, ne prijetnjama. Recimo, zvao sam Mirka Galića kad je po ne znam koji put moje privođenje sa specijalcima prikazivao, a tada sam već bio pravomoćno oslobođen, u međuvremenu su moja djeca odrasla i pitao sam ga kome da se žalim, rekao mi je da advokat napiše neki demanti i to je onda prestalo. Komunikacija je čudo. Lično nemam ništa protiv Vlade, možda Vlado nije ni imao loše namjere, možda ga je Kutle izmanipulirao, iako ko je tu koga izmanipulirao teško je reći. Iako ni s Kutlom nemam međusobnih potraživanja, nikad s njim ništa nisam dogovarao. Ne znam čime se Brkić bavi, a i da znam ne bi o tome javno pričao. Neka njih dvojica pričaju pa kako im Bog da - poručuje Jelavić.

Brkić, pak, u Nacionalu govori o spornoj snimci. "Postoji snimka sastanka u BiH na kojem je Zoran Pripuz u pratnji svoje družbe u razgovoru s Kutlom vrlo detaljno opisivao za koja su sve teška krinična djela odgovorni. Vole se pohvaliti kada im to odgovara. Više je ljudi snimalo taj sastanak. A na njemu je vrlo eksplicitno opisano ko je, primjera radi, koristio zolju od koje je smrtno stradao Zoran Domini, ko je minirao automobil izdavača Ninoslava Pavića, ko je i zašto svojedobno pretukao novinara Dušana Miljuša, tko je minirao jahtu Dubravka Grgića, da dalje ne nabrajam. Ista ta ekipa u više navrata pokušavala se sa mnom obračunati, imam saznanja da su me pokušali likvidirati, ali bez uspjeha. Pa sada koriste svoje veze u medijima kako bi naglasili moju navodnu vezu s krijumčarenjem droge, a povezivali su me i s brojnim drugim stvarima sasvim neutemeljeno. Ali zasad više neću detaljizirati. O tome ću više govoriti kada budem u poziciji javiti se institucijama i odgovoriti na sve što mi stavljaju na teret - rekao je Brkić u Nacionalu.

Jelavić na to uzvraća:

- Nisam s njima ni u kakvom sukobu jer smatram uvredljivim da sam uopšte na suprotnoj strani od njih. Mene oni uopće ne zanimaju, ne spuštam se tu na razinu trača i nikako ne želim s njima javno polemizirati ili im odgovarati. Takvi javni napadi su njihova logika razmišljanja, ali oni su za mene vakuum, to sam rekao i na USKOK-u, da ne želim o njima razgovarati. Taj susret u USKOK-u je prije završio nego što je počeo, jer procedura se zna, piše Jutarnji list.