Ko je Ljuba iz Obrenovca, vođa bande uhapšene u Beogradu: Izveo najveću pljačku u historiji Britanije

On je osumnjičen da je organizator serije višemilionskih pljački luksuznih kuća poznatih ličnosti u Londonu.

On međutim nije bio ugledni biznismen.

Jedino kada se sumnjalo da je Radosavljevića pravda konačno sustigla jeste 2017. godine kada mu je oduzeta imovina, uključujući skupu kolekciju automobila i zatvaranje kafića.

Pljačka je način života porodice Radosavljević

Radosavljevićeve metode i njegovo napredovanje kroz kriminalno podzemlje, od djetinjstva u Obrenovcu do dolaska na Interpolovu listu "najtraženijih" bjegunaca, nesumnjivo imaju filmski kvalitet, baš kao i italijanska mafija sa kojom, kako se sumnja, ima jake veze.

Naime, njegov klan ima ozloglašenu reputaciju širom Balkana. Radosavljević je dobio ime po svom djedu Ljubomiru, koji je obučavao lokalnu djecu da kradu, a potom ih slao u pohode na kuće bogataša.

Sin Dragan ga je ipak nadmašio, pa je tri godine proveo u grčkom zatvoru zbog krađe zlata tokom osamdesetih godina.

- Dragan bi se vratio iz inostranstva i rekao djeci – pogledajte šta imam nakon što sam opljačkao nekoliko kuća. On bi svojoj djeci pokazao mnogo novca i rekao im da ako žele da budu uspješni i imaju novac kao on, oni bi da uradi isto što i on - rekao je za "Daily mail" blizak poznanik iz Beograda.

Kad bi se mladi Ljubomir sa pljačke vratio praznih ruku, otac bi ga nemilosrdno tukao. Ljubomir mlađi se prvi put suočio sa zakonom nakon što se sa roditeljima preselio u Italiju kada je imao 10 godina. Uhvaćen je usred provale. Malo ko je, čak i u njegovoj porodici, mogao da zamisli da će jednog dana postati jedan od najtraženijih bjegunaca u Evropi.

U Italiji su Radosavljevići uspostavili kontakte sa pripadnicima organizovanog kriminala i mafije i izgradili kriminalnu mrežu iza brojnih lažnih kompanija, uključujući i auto-kuće koje ne postoje.

- Uvijek je nosio odijelo i izgledao je kao ugledan, pametan biznismen - rekao je komšija koji ga je poznavao kao "Alfreda".