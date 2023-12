Sumanute tvrdnje Debevca: Tvrdi da se ne sjeća spornih spisa, ali da ima predstavu kako su nestali i da to ne može sada iznositi

Nakon toga ona se i osvrnula na tvrdnje tužiteljice da je Debevec prijetio uposleniku SIPA-e, gdje je kazala da ne zna o čemu je riječ, ali da to nije razlog za određivanje pritvora.

Navela je da su potrebni dokazi da su sporni nalozi o prisluškivanju sudija uništeni, što je i predmet istrage, a tek onda da ih je on uništio.

"Negirao navode"

Mišljenja je da više telefona ne znači prikrivanje kontakata, aludirajući na činjenicu da je Vasvija Vidović pokušala iznijeti njegov telefon iz prostorija SIPA-e.

Nakon toga, riječ je uzeo sada već smijenjeni predsjednik Suda Ranko Debevec, koji je negirao sve navode, a posebno da je sporne radnje radio u dogovoru sa drugoosumnjičenim Osmanom Mehmedagićem Osmicom.

Čak je pomenuo i ime svjedoka Tužilaštva Mišu Kerletu (uposlenik OSA-e), za kojeg tvrdi da ga nikad nije vidio, niti da ga je ikada kontaktirao telefonom.

O spornim uništenim spisima, on je kazao "da se njih konkretno ne sjeća, ali da je vjerovatno bila njegova procjena za odobravanje naloga i da je to potrebno za sigurnost države".

Sudija Branko Perić ga je pitao "da li ima predstavu kako su nestali sporni spisi", na šta je on odgovorio da otprilike ima, ali da to ne može sada iznositi, no da je sve u skladu sa zakonom.

Debevec je kazao i da ne zna da li su zapravo nestali jer ih je izdao između 600 i 700, te u više navrata ponovio da li on treba odgovarati zbog "samo" tri. Kazao je da ne želi inkriminirati oni koji su njega inkriminirali.

Dodao je da nije njegov posao da ih čuva i da je u prostoriju gdje se oni nalaze za vrijeme svog mandata ušao samo jednom ili dva puta.