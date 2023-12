Počelo suđenje za ubistvo poznatog sarajevskog zlatara: Evo šta tvrdi odbrana

Uhapšen je 21. avgusta u Visokom. Prilikom hapšenja kod njega je pronađena kesica amfetamina.

Tužiteljica je u uvodnoj riječi najavila da će saslušanjem svjedoka i vještaka te materijalnim dokazima dokazati da je Novalija počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

Nužna odbrana

Novalijin branilac sarajevski advokat Izet Baždarević kazao je da krivično djelo nije počinjeno kako se navodi u optužnici.

- On nije imao namjeru da počini krivično djelo. Došlo je do prekoračenja nužne odbrane. Došlo je do svađe i otimanja za pištolj, nakon čega je pištolj opalio. Ovdje se radilo isključivo o prekoračenju nužne odbrane, a nikako o ubistvu. Moj branjenik je bio kidnapiran, zaključan u stanu sve vrijeme, čekalo se da osoba donese oružje koje je nestalo iz stana oštećenog - naveo je Baždarević.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. januar, kada će biti saslušani policijski službenici.

Novalija se, osim za ubistvo, tereti za tešku krađu te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.

Ranije osuđen za ubistvo

Novaliji ovo nije prvo ubistvo. U februaru 2007. godine ubio je Pašu Čelika u Sarajevu, za šta je osuđen na šest i po godina zatvora. Ubistvo je počinio pištoljem, koji je inače koristio Čelik.