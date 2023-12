Optužen u predmetu protiv Bojana Cvijetića i ostalih: Odbijeno Todorovićevo jamstvo od 400.000 KM

- Uložili smo žalbu Apelacionom vijeću Suda BiH i još nismo ništa dobili. U rješenju kojim je odbijen prijedlog Sud obrazlaže svoju odluku koristeći neke dokumente koji su ostali u nekim ranijem rješenjima. I opet navode da se mnogi članovi ove grupe još nalaze na slobodi. To je ostalo od rješenja iz jula, kada nisu svi uhapšeni. Nije tačno da nisu uhapšeni. Svi su oni bili uhapšeni, a sad su pojedini na mjerama. Naveli su da Tužilaštvo prikuplja dokaze i ispituje svjedoke i vještake, to je faza istrage, a u ovom predmetu optužnica je već potvrđena i glavni pretres je već počeo, nema ispitivanja svjedoka u smislu istražnih radnji - navodi advokat Grkinić.

- Todorovićevo izručenje iz Njemačke je traženo za jedno krivično djelo i on se samo može goniti za to krivično djelo, a on je pritvoren i podignuta je optužnica za još tri krivična djela, odnosno za još neke tri tačke, zbog čega smatramo da je povrijeđeno načelo specijalnosti. Sud se o tome još nije izjasnio - napominje advokat Igor Grkinić.

Kuhao kokain u džunglama

Državni tužilac Dubravko Čampara je na ranijem pretresu kazao da Sud treba odbiti prijedlog Todorovića za jamstvo i ukidanje pritvora. Rekao je da je Todorović na aplikaciji Sky imao kodno ime „Mr. Si“.

- Todorović je veoma specifičan u odnosu na ostale optužene. To je čovjek koji je duži niz godina bio u Južnoj Americi. Živio je po džunglama i kuhao kokain. Da je znao da Tužilaštvo posjeduje njegove komunikacije, nikad ne bi došao na područje Evrope - kazao je Čampara.