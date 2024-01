Najviše samoubistava u Federaciji počinile osobe starije životne dobi

U protekloj 2023. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine život je sebi oduzela 189 osoba, a najveći broj evidentiranih samoubistava, njih 43, zabilježeno je u Tuzlanskom kantonu.

Najmanje samoubistava, njih dva, bila su u Bosansko-podrinjskom kantonu, potvrđeno je Feni iz Federalne uprave policije.

Od 189 samoubistava, 152 su počinila muškarci, a 37 žene.

Osobe starije od 70 godina počinile su 53 samoubistva, a osobe između 60 i 70 godina 44 samoubistva. U protekloj su godini u Federaciji BiH četiri maloljetnika sebi oduzela život.

Ukupno su u proteklih deset godina u Federaciji BiH zabilježena 1.994 samoubistva.

Milijun ljudi godišnje izvrši suicid

Psihoterapeutkinja i psihologinja Ivana Trlin Feni je kazala da u svijetu svakih 40 sekundi zbog samoubistva umre jedna osoba, što je gotovo milion ljudi godišnje.

- Pokušaj samoubistava je i dvadeset puta veći od tog broja. Stopa pokušaja nešto je veća kod žena nego muškaraca međutim to možda ima veze s tim što muškarci koriste oružje i agresivnije načine. Žene često pokušaju napraviti suicid predoziranjem tabletama, u čemu često ne uspiju – pojasnila je ona.

Ona je dodala da je samoubistvo rezultat složenog međudjelovanja bioloških, socijalnih, psiholoških i okolišnih rizika te zaštitnih čimbenika, ali smatra da ga je moguće spriječiti.

- Treba znati prepoznati osobu koja planira samoubistvo. Ne smijemo biti u zabludi da ljudi koji govore o samoubistvu to neće i napraviti. To je poziv za pomoć i to treba shvatiti ozbiljno. Često se iznenadimo kada čujemo da je netko počinio samoubistvo, međutim većina osoba koje su počinile suicid dugo su o njemu razmišljale – smatra Trlin.

Dodaje da suicidalna osoba obično daje mnoge znakove, od razgovora o tome, krivnje, samooptuživanja, samoozljeđivanja do bilo kojih neuobičajenih radnji.

Ne žele ubiti sebe, nego ono unutar sebe

- Osobe koje su počinile ubojstvo ustvari nisu željele umrijeti, nego su očajnički željele živjeti. Samoubistvo je obično produkt duboke psihološke patnje gdje osoba samoubistvo vidi kao rješenje svojih trenutno nerješivih problema koje donose neizdrživu bol. Većina osoba koje počine samoubistvo ustvari žele ukloniti tu bol. To je njihov način da izađu iz problema. Jedan moj profesor je rekao da osoba ne želi ubiti sebe, nego ono unutar sebe što je muči – prisjetila se ona.

Naglašava da je apsolutno moguće spriječiti osobu u tom činu, jer većina osoba daje znakove upozorenja kao što je prejaka reakcija na kritiku, samokritičnost, agresivnost prema sebi, ljutnja bijes, pisanje oporuke, skupljanje oružja i slično.

Trlin je na kraju napomenula da osobi koja nije uspjela u svom naumu svejedno treba pružiti pomoć jer, kako je pojasnila, prema statistici četiri od pet osoba koje su izvršile samoubistvo već su jednom to pokušale napraviti.

Svjetski dan prevencije samoubistava obilježava se 10. septembra svake godine, na poticaj Međunarodnog udruženja za prevenciju samoubistava (IASP), kako bi se skrenula pozornost na ovaj važan javnozdravstveni problem na globalnoj razini i kako bi se proširila poruka da se samoubistva mogu spriječiti.